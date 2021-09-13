软件出现 Bug 到底有多严重，一份清单告诉你：致 6 人死亡，甚至差点毁灭世界

一个 Bug 就地蒸发 5 亿美元； 软件设计层面出 Bug 致 6 人死亡； DeBug 不成功直接世界毁灭。

你职业生涯中写过最大的 Bug 是什么？

在这个问题上，勇敢的码农们，总是能不断地创造奇迹。

Bug 很大，你忍一下

一个 Bug 到底能有多大？

几个历史数据转储逻辑 Bug 或发货逻辑 Bug，就能让几十万轻松蒸发：

你们这亏钱的 Bug 都洒洒水啦，写 Bug 差点进去的见过没？

马上就有码农站出来表示不服，并表示自己参与开发的一款发薪软件曾出现 Bug，会导致发放的薪资变成双倍，总共能多发 2000 多万。

当时查出 Bug 的时候发薪单已经生成，就差批量任务向银行发起请求了！

奇怪的胜负心就这么燃起来了。

一时间，什么水闸关不住、高铁追尾、甚至差点导致非洲国家内战的 Bug 都来了。

如果再放眼全球，你就会发现 ——Bug 没有最大，只有更大。

2016 年时，Excel 就出过一个致使上万份遗传基因学论文出错的 Bug。

很多长得像日期表达的长基因名的缩写（比如 SEPT2、MARCH1），会在这一 Bug 的作用下被 Excel 自动转化成日期格式：

学术领域之外的 Bug 那就更牛逼了。

比如在 1996 年，欧洲运载火箭 Ariane 5 在发射 37 秒后当场爆炸。

一瞬间，70 亿美元的开发费用成了烟花，5 亿美元的设备原地蒸发。

这一切都由一个整数溢出（Integer Overflow）的 Bug 引起。

而如果翻开维基百科上的这份专门统计历史上造成严重后果的 Bug 清单，沿着 12 个类别一个一个找下去，就会发现 ——

几乎每一条 Bug 的背后都存在着千万上亿的金钱损失。

有时，甚至会带来意外死亡。

1985 年到 1987 年间，由加拿大 AECL 公司开发的 Therac-25 放射线疗法机器在软件互锁机制上出现了 Bug，从而使辐射能量变成了正常剂量的 100 倍：

最终，至少有 6 名来自美国和加拿大地区的患者由于遭受过量辐射而意外死亡。

还有差点引发全球核战争的 Bug：1983 年苏联核警报误报事件。

▲ 苏联军官 Stanislav Yevgrafovich Petrov

在那一年的 9 月 26 日，苏联的雷达监测到了 5 枚自美军基地发射而来的导弹。

而上图的这位苏联军官权衡再三，最终将这一导弹攻击警告判断为误报，并没有按照规定向上级汇报并申请反击。

事实证明，这次 DeBug 成功避免了地球 Online 在 1983 年就发生重启。

“不是 Bug 是特性”

看完了上面那些惊天大活儿，瞬间觉得邮件/短信连环 CALL 这种 Bug 都温柔了许多。

像这种由于抽奖程序 Bug 导致的社死，好像也不是个事儿了：

而影响力又大，又没有造成严重损失，甚至让用户拍手叫好的 Bug 也不是没有。

比如一到游戏圈，Bug 就会自动改名为特性。

▲ 原神鱼竿 Bug

某些知名游戏大厂甚至还会联名发布 Bug 马克杯，玩梗玩得飞起。

还有玩家真情实感地表示：Bug 正是游戏复杂规则和交互的体现，我游 YYDS！

▲ 《矮人要塞》猫咪离奇死亡事件

软件 Bug 清单：

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_Bugs