两部门：开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制

IT之家 9 月 13 日消息 据央视新闻报道，交通运输部、科学技术部 13 日公布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》。

《意见》提出，紧紧围绕加快建设科技强国和交通强国的重大任务，聚焦制约交通运输高质量发展的主要问题，强化高质量科技供给，推动产业创新发展，促进新技术与交通运输融合。

根据《意见》提出的时间表，到 2025 年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到 2035 年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。

IT之家了解到，未来，我国将重点突破交通装备动力、感知、控制等核心零部件及通信导航设备、应急救援装备等共性关键技术，攻克大深度饱和潜水、航空器适航审定等行业特色关键技术。

同时，突破特殊复杂自然条件下交通基础设施智能建造及健康保障技术。推动基础设施数字化、网联化，实现重点领域交通感知网络全覆盖。加强前沿技术和颠覆性技术研发。合理统筹高速轮轨列车、高速重载货运列车研究。加强自主式交通系统成套技术研发。开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制，攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。