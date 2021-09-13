探访华为全球最大云数据中心：建成可容纳 100 万台服务器

按：云计算只有走到了一定程度的规模化，才能够将集约化的优势作用发挥出来。而作为支撑云计算服务的基础设施 —— 数据中心，也因为云架构带来的变革，使得云数据中心越来越朝着绿色、节能、自动化、服务化等层面演进。

上周，雷锋网深度探访了华为云贵安数据中心（一期）。预计贵安数据中心将成为华为全球最大的云数据中心，整体项目完成后，将容纳 100 万台服务器。

2016 年，华为云与贵州省政府签署合作协议，目前一期共建设有 9 栋机房，预计未来三到五年还会有更多机房建成。

相比过去已经开服投产的云数据中心，百万级规模的超大数据中心，已经成为很多云厂商着力发展的方向。

隐藏在大山里“欧洲小镇”—— 华为云贵安数据中心

贵安数据中心的投入力度，一方面源自华为和华为云本身对数据中心的业务要求，另一方面也源自数据中心本身向百万集群规模发展时对能耗、对可靠性本身的规划。

不同一样的“大”数据中心

当前，华为云在中国布局了五大数据中心。其中，贵安、乌兰察布是华为云一南一北两大云数据中心，同时在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。华为云数据中心的冷、温、热布局，由时延来决定。冷服务主要建在低成本地方，温服务可以贴近沿海的低成本地方，热服务要布局在贴近客户需求的地方。

目前国内头部云厂商以及运营商在内，都在加速建设云数据中心，且依据不同地域各有特色。尽管从地域性上考虑，各地云数据中心的使用情况会有政府政策的支持推动影响，但更重要的是，华为云仍会着力打造不同地区数据中心的差异性。

华为云营销部长董理斌告诉雷锋网：

“比如在正在建设的乌兰察布数据中心，我们希望将其打造为动画渲染基地。结合我们自身在服务器优化、AI 等层面的优势塑造，首先将（动画渲染）这部分客户吸引过来。”

而在贵州，华为云已为超过 800 家贵州企业数字化转型提供服务，全省 62 家省直部门 1438 个数据资源都已上云。

“在贵安数据中心，如果以贵州为中心，用一千公里画一个半径，华为云贵安数据中心的服务范围能够辐射到重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区。”

据雷锋网了解，贵安数据中心将规划为华为云业务的重要承载节点，承载华为云和华为流程 IT、消费者云等业务，目前华为消费者部分业务已经部署其中。

此次走访中，雷锋网还了解到华为云近年来与“云上贵州”在政务云方面有了深入合作，并建设了“一云一网一平台”，通过大数据手段全面提升政府治理能力。

或许，随着华为云数据中心在贵安的逐渐落成、开服，通过与云上贵州的合作，这里还进一步对外支持更多当地政企数字化转型的进程。

除了数据中心本身外，华为云贵安数据中心还将承担华为全球 IT 维护工程师基地、员工培训实习基地的职能。预计将有约 600-800 位 IT 维护工程师对数据中心提供支持与服务，每年还将有大量人员到园区进行全景化实战培训、实习等。

可以说，随着贵安数据中心逐步完善落实，数据中心为华为云上业务提供了强有力的支撑，同时也将逐渐容纳越来越多的应用场景和计算形态。

两个关键词：低碳、智能

“绿色低碳、智能化”已经成为考核数据中心的主生命线，因为这直接决定了数据中心本身的效能。

在绿色低碳方面，贵安数据中心可以做到体 PUE（数据中心总能耗/IT 设备能耗）低至 1.12。能够做到这一步，首先选址很重要。

据雷锋网了解到，贵安地区年均温度 15℃，空气质量良好，没有化学、颗粒物污染，可以采用直通风方式，充分采用自然冷源。冷风经大楼百叶窗送进机房，热风经热通道从楼顶排出。数据中心设施区和办公区域采用中温冷冻水系统，散发的热量一部分通过瀑布和湖面实现自然冷却，另一个部分通过热回收技术用于游泳池和办公区冬季制冷，实现余热回收，减少热损耗。此外，贵安数据中心还引入了液冷技术，提升设备密度降低能效比，能够做到将热量直接从芯片上带走。

同时，数据中心还运用 AI 技术进行削峰平谷，使得各服务器负荷均衡，提升资源使用效率比。在供电环节，用功率半导体替换铜器件，进一步降低供电损耗。满负荷运行的情况下，预计每年可节省电力 10.1 亿度，减少碳排放 81 万吨，相当于年植树 3567 万棵。

而另一个值得关注是数据中心的智能化运维管理。目前很多云数据中心也开始逐渐采用 AI 和大数据分析技术，以提升数据中心的可靠性。

结合智能传感和 IoT 等技术构建数字孪生平台，实时显示数据中心环境和设备的状态，供电和制冷全链路状态以及各模块每台服务器工作状态、工作温度。

比如，在机房内部数据中心还采用了智能机器人进行日常的巡检。借助华为河图虚拟增强现实技术，通过机器人摄像头及传感设备，可以帮助运维工程师看到机柜温度、湿度、通风的机房环境信息，人均运维设备数量实现 10 倍提升。

董理斌进一步告诉雷锋网：

“除了在故障发生后怎么运维处理外，利用 AI 和数据可视化技术，还可以实现运维故障的预防，即在故障发生前就能进行预判，降低对业务产生的负面影响。”

数据中心建设者们

当下，数据中心建设被纳入到新基建以来，各地政府都有在规划有关数据中心的建设。截止 2019 年，中国数据中心数量大约有 7.4 万个，大约能占全球数据中心总量的 23%，超大型、大型数据中心正在成为趋势。

但与此同时，“碳达峰”、“碳中和”对数据中心的建设又提出了一个新要求。本质上，数据中心也是公认的高耗能行业，数据中心如何能进一步降低碳排放，对于我国实现“碳中和”的目标意义重大。

在走访中，我们了解到：今年 4 月广东省能源局发布《关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知》，提出为合理控制全省数据中心建设总体规模，2021-2022 年除支持对现有资源进行整合及企业建设有边缘计算自用需求的项目（1000 个标准机柜以下的小型数据中心）外，原则上全省不再新增数据中心机柜。

类似的动作其实已经不止在广东省发生。在此之前，京津冀、长三角及珠三角区域分布了大量的数据中心。而这些地区在数据中心的新建审批过程中，对于 PUE 等能耗指标的考核已经愈发严格了。

这种背景下，“东数西算”成为当前数据中心建设的一种思路，即东部的数据流动到环境适宜的贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等西部地区进行存储、计算。

数据中心的建设既需要考虑市场供需情况，也要确保以碳中和、碳达峰为目标降低能耗的问题。以需求为导向，合理控制数据中心总体规模，同时对数据中心自身提效，将成为接下来各地各云厂商投建数据中心将面临的重要课题。