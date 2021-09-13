新一代 iPhone 命名争执不下，网友直接建议苹果叫“new iPhone”

北京时间 9 月 13 日晚间消息，据报道，苹果公司即将发布新一代智能手机 iPhone 13。这可能不是它的名字，我们也不知道它到底是什么样子，但可以肯定的是，一些重要的东西即将到来。

这些重要的东西可能包括一款新手机，新一代 Apple Watch 智能手表，以及新的 AirPods 无线耳机等，甚至还有一款 VR（虚拟现实）相关产品。

北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，我们将得到确切的答案。届时，苹果将举行一场线上活动，发布这款新手机。虽然苹果没有明确表示，这场活动是为 iPhone 举办的；但基于历史记录，这几乎是确定无疑的。

除此之外，其他的一切都不是很明朗。但基于各种报道和传闻，我们对这场活动可能会发生什么也有了大概的了解。

首先是名称问题：它的确切名称是什么？虽然我们一直将其称为“iPhone 13”，但不能保证这就是它最终的名字。

首先，数字“13”对许多人来说是不吉利的。这可能会导致苹果放弃它，即使只是为了留住那些略微有点迷信的潜在客户。

其次，“13”也是一个很大的数字（对于产品命名），而且在很大程度上，苹果也倾向于在其产品命名数字达到很高时，就放弃使用这个数字，而只是简单地用它们的年份或其他名称来命名。

这导致一些人建议，苹果今年可能完全取消编号系统，直接将其称为“新 iPhone”（new iPhone）。近年来，对前几代 iPhone，已经有人提出了这一建议。

除此之外，由于今年的 iPhone 在设计上的变化可能很小，苹果也可以像过去一样，把这款手机命名为“iPhone 12s”。

据预计，新一代 iPhone 将分为四个版本，iPhone 13（暂称）mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

此外，新一代 iPhone 在设计上应该没有太大变化，但在屏幕、摄像和处理器方面，肯定会有提升。

伴随着新一代 iPhone，苹果届时还可能发布新一代 Apple Watch 智能手表和 AirPods 无线耳机。至于最后的“One more thing”部分，或许会发布一款 VR 相关产品。