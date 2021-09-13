“阿里女员工案”张某妻子：已聘请律师准备走司法程序

IT之家 9 月 13 日消息 9 月 12 日晚间，微博认证为“阿里女员工案”张某妻子的 @上善如水 a11 账号发声，质疑其丈夫张某涉嫌强制猥亵被批捕一事，引发舆论关注。

下面是微博全文：

弱势群体不能只看性别！

相信法律会还我丈夫一个公道！

我是阿里事件张某的妻子，事发到现在我从未发过声，因为我相信法律，相信警察，相信正义！但是现在我丈夫被捕了，我不能再沉默，我只是想把我的疑虑提出来，希望警方能以事实为依据尽快查明真像，还我丈夫一个公道！

1、据当天吃饭的同事们讲大家都看到在饭桌上没有什么异常情况，两个人聊的很投机, 当场还加了微信，吐酒回来两人是手牵着手回的包房（并不是醉的不醒人事），而且坐回到座位上之后周某还慢慢往我丈夫身上靠，最后趴在了我丈夫的腿上。疑问？如果在途中强制猥亵了她，她还会有这些亲密的举动吗？

2、饭局结束后（距离吐酒 15 分钟），陈某丽扶周某出饭店，据陈某丽说当时周某可以自行走路，自己下楼梯，打车时需要知道所住酒店，也是周某自己说出的酒店名称。疑问？周某你到底是真醉还是装醉？

3、7 月 27 日晚上周某回到酒店就给我丈夫打了两次微信语音通话邀请他过去，因故没到，第二天早上又打语音通话让其过去陪她。疑问？周某三番两次的打通话让强制猥亵过自己人过去陪她，到底是猥亵还是勾引？

4、周某 7 月 28 日报警为何只字不提我丈夫的事儿？为何到最后瞒不住了才报警？到底隐瞒了什么？

5、周某在微博写到，“一觉醒来发现自己赤裸的躺在床上羞耻感和恐惧感涌上了心头”。疑问？在这么无助的时候为什么首先想到的不是报警，不是联系你最亲爱的老公？而是要联系我老公让他过去陪你？

其实这件事情对我打击很大，我怨他，我恨他，我怪他对婚姻的不忠，没能经受得住诱惑，跟别的女人搞暧昧，步步深陷，对不起我，对不起家庭，我可以打他，骂他，不原谅他，甚至跟他离婚，但是不能被扣上“莫须有”的罪名啊！

从我丈夫出事以来我一直打理着家里的事儿，我爸爸癌症晚期，靠化疗维持，我公公抑郁症好几年了，靠药物维持，我婆婆 20 多年的风湿，还有红斑狼疮，自己走路都成问题，也是常年吃药。他们听到了这个消息病情都急剧恶化。我照顾他们还有 83 岁的奶奶和两个孩子，不能工作。事发之时我刚做完手术还不到三个月。我也没有时间和精力为我丈夫奔波。但是事已至此我必须勇敢的站出来为正义发声！

从一开始我就坚决的不相信强制猥亵这件事。我丈夫的人品也不是我自己说了算的，朋友同事们都了解，就是给他 100 个胆儿他也不敢去强制别人。对于我丈夫的批捕我也存在一些疑虑。我希望大家能理性的看待分析这件事情，举头三尺有神明，我相信法律会还我老公一个公道！