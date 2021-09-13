“阿里女员工案”王某文妻子决定控告周某

IT之家 9 月 13 日消息 9 月 12 日晚间，微博认证为“阿里女员工案”张某妻子的 @上善如水 a11 账号发声，质疑其丈夫张某涉嫌强制猥亵被批捕一事，引发舆论关注。

今天晚上，阿里女员工案王某文妻子微博再次发声，周某利用他人的善良做恶，不应被原谅。

下面是微博全文：

丈夫王某文已平安到家数日，再次感谢在危难之中依然鼓励和支持我们的朋友们。

虽然王某文已经重获自由，但他因遭人构陷而蒙受的不白之冤，已经成为我和我的家人永远无法忘却的痛苦。

9 月 3 日，就在他回家的前几天，王某文慈祥的外婆永远的离开了我们，临走前也没能见到她最疼爱的外孙…… 婆婆本就因儿子蒙冤抱病，外婆的离世终于让她卧床不起，我们不得不 24 小时看护。孩子年幼、父母病倒、外婆离世、丈夫失去工作，多重变故一并袭来，家里千疮百孔、一团乱麻。

几位辩护律师已经完成了无罪辩护的目标，考虑到我们家庭已是千疮百孔，心理和经济都需要时间调整和恢复，特别是徐昕老师多次建议我们就此放下，不要再追究周某的责任。

但经过几日的思考，我们还是觉得不能辜负在危难之时伸以援手的朋友们，以及在巨大的舆论压力下做出了不予批捕、秉公执法的检察官，还有在网络上声援我们的那些善良理智、素未谋面的陌生人。

尤其是昨晚看到另一位当事人张某妻子的发文中提及周某 27 日晚两次主动联系张某去酒店的行为，我震惊了！原来我的家庭并不是唯一的受害者。倘若周某不受到应有的惩罚，类似行为再次上演，我们也不会是最后的受害者。

我们不能纵容周某用如此低成本的手段肆意伤害他人，如果有更多居心不良者效仿，那必将使正义不能得到伸张，善意不敢被实施，法治社会最大的悲哀莫过于此。

如今，我不仅是含冤丈夫王某文的妻子，更是一名坚信法律面前人人平等，相信法律会保护真正受害者、制裁施暴者的公民。我决定与丈夫一起诉诸法律捍卫我们的权利，准备就周某涉嫌违法犯罪的行为进行控告。

有大量证据表明，周某曾主动实施抚摸、亲吻等行为，涉嫌强制猥亵。

周某发文和警方通报表明，周某颠倒黑白，隐瞒对自己不利的信息，捏造、散布虚构的事实，造成多名当事人和阿里员工名誉和职业生涯受损，涉嫌诽谤。

周某以捏造的事实，作虚假告发，使王某文和张某受到刑事追究，涉嫌诬告陷害。

周某无事生非，大闹阿里食堂，后发文网络散布，利用公众对女性的同情心，造成公共秩序混乱，涉嫌寻衅滋事。

周某不是“不完美”的受害者，而是利用网友同情，罔顾社会道德，漠视他人权利，毫无是非观的涉嫌违法犯罪者。

虽然我们近况堪忧，但我们还是委托了控告律师，开展控告周某的准备工作。

我们相信法律可以真正做到惩恶扬善！