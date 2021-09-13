【IT之家图赏】华为 MateBook 13s 图赏：轻薄机身，畅玩安卓

IT之家消息，华为 MateBook 13s 现已正式发布，外观方面延续了原来的经典设计，但升级 2.5K 触控屏以及英特尔十一代标压处理器。IT之家现已拿到 MateBook 13s 云杉绿，接下来通过一组图赏来欣赏一下这款新机的风采吧。

华为 MateBook 13s 基本延续了上代的经典设计，三围尺寸分别为 297.2mm*218.4mm*16.5mm，重量仅为 1.32kg，便携性还是相当不错的。

机身 A 面除了“HUAWEI”品牌 Logo 之外再无其他元素，但它的配色却非常罕见，是低调和清新并存的绿色，官方称之为“云杉绿”相当好看。

B 面是一块被一整块玻璃覆盖的 16：10 触摸屏，具体参数为 13.4 英寸，2520 * 1680 分辨率，设计色域达到了 100% sRGB，亮度为 400nit，刷新率为 60Hz，色准调校的很不错，整体观感相当棒

MateBook 13s 支持多点触控功能，配合多屏协同使用更是让手机电脑无缝连接，不同设备间都达到了有机的融合。

C 面是经过优化的剪刀脚力键盘，键盘支持背光开关，并且键盘中间有一个独特的语音按键。

下方是一块长条形的触控板，面积不小，触感接近磨砂，手感不错。触摸板下方藏有 NFC 芯片，华为/荣耀手机刷一刷就可以实现文件传输和多屏协同。

D 面是全金属的背板设计。底部有双扬声器开孔，支持 HUAWEI-Sound 音效。

机身接口为两个全功能 Type-C 接口和一个耳机接口。

IT之家拿到的 MateBook 13s 搭载了 11 代 Intel H35 酷睿 i7-11370H 处理器，另外还有搭载 i5-11300H 的版本。华为 MateBook 13s 已经发布，价格方面 i5 版 到手价为 6999 元；i7 版到手价为 7999 元。