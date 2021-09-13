人民日报谈工信部要求：屏蔽外链也是屏蔽方便，赢得用户才能赢得发展

IT之家 9 月 13 日消息 工信部回应互联网平台链接屏蔽，要求企业按照整改要求解决。相关企业对此也纷纷表态，表示将分阶段分步骤地实施。

人民日报对此事点评表示，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让用户畅通、安全地使用互联网也是互联网行业必须努力的方向。无正当理由限制网址链接的识别、解析和正常访问，既影响用户体验、损害用户权益，也扰乱市场秩序。每一个平台都应该认识到，提升用户体检，才能赢得用户认可；促进形成互联网发展良好环境，才能让平台得到更好发展。

在今日的国新办新闻发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示：我国平台经济发展很快，总体态势是好的。但这个过程中，也出现了一些问题，引起各方面高度关注。有些存在的问题在不断解决，有些是新的问题。解决这些问题，有的需要技术上来解决，有的需要管理上来解决，有些需要各方面联动、系统地来解决，还有些要从发展的角度解决问题。总之，互联网安全是底线。

工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国则表示：今年 7 月，工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，主要是聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资质和资源管理规定等四方面八类问题，进行集中整治。

赵志国强调，“网址的屏蔽链接作为这次重点整治的问题之一，怎么样能够保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，严重影响了用户体验，也损害了用户权益，也扰乱了市场秩序。用户对这方面反映强烈。我们收到的举报投诉也比较多。所以当前，我们也正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。在自查整改中，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识，与专项行动的要求还有一定差距。为此，我们采取了行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择。让用户畅通安全地使用互联网，也是互联网行业正在努力的方向。同时也要求企业能够按照整改要求，务实推进即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。”

赵志国指出，工信部下一步将聚焦重点整治问题，一是加强行政指导，对整改不到位的问题继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。二是加强监督检查，将各种线索渠道收集到的问题纳入台账，并作为监督检查的重点，通过实地检查、拨测验证、技术检测等多种方式，确保问题能够整改到位。三是强化依法处置，对于整改不彻底的企业将依法依规采取处置措施，整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业，推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

IT之家知悉，9 月 9 日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求 9 月 17 日前各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。