OLED 款 NS 即将发售，任天堂澄清 Nintendo Switch 降价只是出于货币汇率考虑

IT之家 9 月 13 日消息 今日有报道称，任天堂出于对 Switch OLED 型号的预期，下调了普通版任天堂 Switch 的价格，随后，任天堂方面表示降价只在于“欧洲的汇率”。

任天堂发言人今日透露,“在仔细权衡各种因素, 包括在欧洲货币汇率和即将推出的任天堂 Switch- OLED 机型后, 我们认为现在调整任天堂 Switch 的价格是合理的。”

尽管这位发言人承认新 OLED 机型的推出是其中一个因素，但他接着表示，做出这一改变“是因为任天堂认为需要让自己的零售渠道 My Nintendo Store 中每款机型之间的价格差异保持在合适范围中。”

目前还不清楚此轮降价是否会惠及其他地区，但任天堂在声明中表示，“任天堂 Switch 在欧洲的销售势头依然强劲，”所以不要寄希望于降价是为了促销。

IT之家了解到，在任天堂自家商店中，原版 NS 掌机现在的零售价为 259.99 英镑/ 299.99 欧元，比此前的 278.99 英镑/ 329.99 欧元有所下降，而欧洲一些零售商甚至以更低的价格出售这款游戏机，例如有人卖到了“269.99 欧元”。

据悉，任天堂 Switch OLED 预计将于 2021 年 10 月 8 日发售（9 月 24 日预售），价格为 309.99 英镑/ 349.99 欧元/37980 日元/ 2680 港币（约 2221.72 元人民币）。

Switch OLED 款的改动并不大，性能方面并没有提升，电池续航将达到 9 小时，与原来的 Switch 相同。这款 Switch OLED 设备尺寸上比原来的略长，也略重，为 320 克），而原来的 Switch 重量为 290 克。

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