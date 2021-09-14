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苹果秋季新品发布会直播（视频）：iPhone 13/Pro 系列、iOS 15 正式版降临...

2021/9/14 0:02:08 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

IT之家提醒，从目前已有的靠谱爆料来看，新一代 iPhone 13 系列将主要有以下几个要点：

  • 四版本、三尺寸：分别是 mini 款的 5.4 英寸、2 个基础款的 6.1 英寸和 Pro Max 型号的 6.7 英寸。

  • 128GB 存储版本起步，为高端机型增设 1TB 版本

  • 外观预计不会有重大的设计变化，最大的变化是刘海缩小（收窄），后置摄像头改为对角分布、新配色。

  • 120Hz 高刷新率显示屏：苹果可能会首次将 iPad Pro 的 ProMotion 技术引入到 iPhone 产品中。

  • 镜头参数升级，例如更强的超广角传感器将带来更好地暗光表现，支持自动对焦和新的人像摄影模式。

  • A15 仿生芯片，新一代 5nm 芯片的性能无需担心，问题是散热能不能跟上

  • 5G 网络支持，预计将搭载高通的 X60 调制解调器，也将支持 WiFi 6E

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关键词：苹果发布会iPhone 13iOS 15

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