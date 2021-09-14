苹果秋季新品发布会直播（视频）：iPhone 13/Pro 系列、iOS 15 正式版降临...

苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

IT之家提醒，从目前已有的靠谱爆料来看，新一代 iPhone 13 系列将主要有以下几个要点：

四版本、三尺寸：分别是 mini 款的 5.4 英寸、2 个基础款的 6.1 英寸和 Pro Max 型号的 6.7 英寸。

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外观预计不会有重大的设计变化，最大的变化是刘海缩小（收窄），后置摄像头改为对角分布、新配色。

120Hz 高刷新率显示屏：苹果可能会首次将 iPad Pro 的 ProMotion 技术引入到 iPhone 产品中。

镜头参数升级，例如更强的超广角传感器将带来更好地暗光表现，支持自动对焦和新的人像摄影模式。

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