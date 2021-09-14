荷兰法院：Uber 必须将司机归为正式员工，而不是承包商

北京时间 9 月 14 日凌晨消息，当地时间周一，荷兰阿姆斯特丹法院裁定，网约车公司 Uber 必须将司机归类为正式雇员，而不是承包商。这标志着共享经济模式下的工人争取权利的又一起胜利，此前英国最高法院做出了类似的裁决。

阿姆斯特丹法院表示，优步将被要求向该市的 4000 名司机提供福利。法院认定优步司机实际上是出租车公司的雇员，因此应获得与其他出租车司机相同的福利 Uber 和司机之间的法律关系符合雇佣合同的所有特征，该法院还要求 Uber 支付 5 万欧元，作为未能履行出租车劳动协议的惩罚。

Uber 则表示将对荷兰法院对裁决提起上诉，同时表示不打算再荷兰雇佣司机，该公司北欧总经理 Maurits Schönfeld 表示：“我们对这一决定感到失望，因为我们知道，绝大多数司机希望保持独立。”“司机不想放弃选择是否工作以及何时何地工作的自由。”

荷兰 Federation of Dutch Trade Unions 称，作为一家出租车公司的员工，Uber 司机理应获得与该行业其他员工相同的工资和福利。FNV 称赞法院的裁决是司机们的巨大胜利，该组织副主席 Zakaria Boufangacha 表示，得益于法官的裁决，Uber 司机现在自动受雇于该公司，他们将获得更多的工资和更多的权利，例如在生病或面临解雇的情况下。

此前 Uber 在英国最高法院败诉。最高法院裁定，Uber 在英国的司机是其员工，有权获得最低工资、假期工资和养老金。