美团闪购也想做 C 位：目标 5 年拿下 4000 亿

三年前，美团闪购第一次出现在公众视野中。

闪购是什么？用通俗的话来讲，如果美团外卖的目标是汇集所有的线下餐饮门店，那么闪购的目标就是让所有非餐饮类的线下门店入驻。

那时，美团在餐饮外卖上的优势初步显现，开始逐渐向非餐类的生鲜食品、商超日用甚至服装领域拓展。随着越来越多的夫妻老婆店、连锁商超、便利店接入，闪购也逐渐成为了美团新业务中的 C 位。随后就是铺天盖地的营销宣传，不止送餐，“美团外卖，送啥都快”。

更进一步的是，美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中将闪购业务的对标对象定为阿里。他在一次内部会议上表示，阿里现在面临拼多多、京东的双重围剿，希望未来也能被美团闪购围剿。他认为，互联网零售市场将从“Everything Store（万货商店）”变迁至“Everything Now（万物到家）。

不过，半年后美团买菜上线，两年后出现美团优选。因为赛道火热、玩家众多，美团在这两项业务上的布局很快成为了舆论的中心，也成为了“最重点的投资领域”。尽管仍在快速发展，但美团闪购显然经历了一段“沉默期”。

直到近日，美团闪购召开了成立后的第一场发布会。王莆中首次对外公开闪购的目标：未来 5 年，即时零售规模将从目前的 2000 亿增长至 1 万亿。”至于美团闪购打算分走多少蛋糕，美团闪购负责人肖昆给出的答案是：4000 亿。

考虑到 2020 年全年美团在餐饮外卖交易总额尚不足 5000 亿，1 万亿的市场规模足以再造一个“美团”，甚至抢食阿里在实物电商上的份额。

但从实现的角度来看，要达成这一目标并不简单。对内，由于美团新上马的业务均在投入期，闪购需要更亮眼的表现以争取更多资源；对外，闪购除了要应对老对手饿了么之外，天猫超市、京东到家也都不容小觑。

赛马 or 协同？

美团在实物电商上的布局是全方位的。

一二线市场和下沉市场、自营模式和平台模式、前置仓和社区团购自提、即时配送和电商零售、to C 和 to B，每个细分领域下都有一个相应的业务占位，闪购、优选、买菜、菜大全、团好货、快驴在这其中，织成了一个庞杂的实物电商体系。

除了做 to B 餐饮供应链的快驴由美团创始人王兴的妻子郭万怀掌管之外。所有 C 端业务都牢牢握在另外两位美团高管手中。

一位是从竞争对手处挖来的人才王莆中，曾带领美团外卖从高校市场转移到白领等综合市场，从与饿了么平台秋色到拿下约七成市场。进入美团后，王莆中一路晋升，直至成为“美团最年轻的集团高级副总裁”。目前，王莆中主要负责闪购、菜大全、团好货等主要为平台模式的业务，模式更轻，但也在逐渐变重：闪购业务将在明年大力布局仓储。

另一位是王兴、王慧文的同学兼早期创业伙伴陈亮，曾是美团“现金牛”酒旅业务的主要负责人。目前，他掌管美团两个明星业务，优选和买菜，以自营模式为主，模式更重，需要自建冷链物流和前置仓。

不过，尽管同为美团高级副总裁，王莆中并未进入美团的最高决策团队 S-Team，在美团官网所展现的管理团队中，陈亮位列第五，王莆中则并未上榜。

由于业务之间存在部分重合，且都在快速发展、急需资源的情况下，两人掌管的业务不可避免地存在“内部赛马”的情况，这也存在于众多互联网公司中，是常见的竞争模式。

一位美团内部人士对搜狐科技表示，尽管闪购和买菜在商品品类上有所重合，但两者并非强竞争关系。一个例子就是，进入闪购所在的“超市/便利店”页面，美团买菜位列其中，且排位靠前。

而从成绩上来看，无论是闪购还是优选、买菜，增长势头都很猛。

财报披露，今年二季度，美团闪购交易量和交易金额同比增长达 140%。对比疫情还未出现的 2019 年，肖昆表示，今年（2021 年）8 月份销售额增幅达到了 8 倍。

截止目前，美团闪购已经在全国超过 2800 个县级市布局，其中连锁商超的覆盖城市超过 500 个，包括 150 多个连锁商超品牌，以高线城市为主，闪购平均配送市场 31.5 分钟。王莆中表示，希望未来 5 年内助力 100 个品牌在美团闪购的交易额突破十亿元。

另一边。据 36kr 报道，美团优选曾在今年年初给出了 2000 亿的明确 GMV 目标，覆盖县市超过 2600 个。美团买菜则完成了北上广深的全覆盖，交易金额增长更为迅猛：同比增长 280%，季度购买用户同比增长 250%。

外部竞争

早期，美团闪购主要采用平台模式，商品供应链严重依赖合作的商超百货。但从今年开始，美团开始尝试与前置仓类似的闪电仓模式，并强调与上游品牌商的合作。

据介绍，闪电仓的主要目的是解决线上消费者需求与线下商品不完全匹配的问题。这也是目前即时零售业态整体面临的问题。

截止目前，美团闪电仓的数量超过 400 家，美团的目标是今年年底超过 600 家，明年年底（2022 年）超过 5000 家。这是一个十分激进的开仓目标，对比之下，叮咚买菜 4 年开仓 1136 个，每日优鲜 7 年开仓 625 个。

不过，关于闪电仓仍有一个问题待解：它是作为线下商超的补充，还是作为闪购的供货主体。如果闪电仓可以满足大部分线上用户的需求，那么汇聚众多线下商超的意义在哪里。

除了做平台还是做自营的矛盾之外，与美团闪购模式类似的还有很多，包括阿里系的饿了么、天猫超市，京东系的京东超市、京东到家。

目前，美团闪购是目前覆盖范围最广的同城零售业态，在全国 2800 个县区市几乎全线覆盖；其次是饿了么，覆盖的县区市包括 2200 个，以一二线城市为主，向三四线城市扩展。京东到家目前的覆盖区域与以上两个相比较小，在 1400 个左右。

京东在大商超领域的布局分为自营和平台两种模式，包括以自营为代表的京东超市和以平台为主的京东到家。

去年 4 月，京东成立大商超全渠道事业群，整合原有的京东超市、消费品事业部、新通路事业部、7FRESH 和 1 号店。后来，新通路事业部另起炉灶，（后改名为京喜事业部）升级为京喜事业群，1 号店也纳入其中。而与美团闪购模式类似的平台模式，即京东到家业务也是其中一环。

京东以自营为重基因也延续到了商超领域，京东超市的销售额相较京东到家有明显优势。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内，京东到家平台总交易额 (GMV) 为 323 亿元，同比增长 77%。与此同时，京东超市在 2017 年的成交额就已经超过 1000 亿元。2019 年 9 月，京东超市提出未来三年，消费品累计成交额超过 8000 亿的目标。

对于阿里来讲，在商超领域的布局则更为复杂。其中，饿了么、天猫超市及淘鲜达是主要战场。

去年 4 月，天猫超市事业群升级为同城零售事业群，李永和担任总裁。饿了么旗下新零售团队陆续整合其中，成为张勇重点关注的“1 号项目”之一。7 月组织架构调整后，李永和同时兼任阿里本地生活总裁，成为阿里在即时零售领域的“一把手”。

李永和曾在京东负责仓储业务和京东商城的整体运营。加入阿里后，先后成为天猫超市事业群总裁、三江购物董事、高鑫零售非执行董事，对于供应链、商超百货有着很深的理解。

去年 7 月，饿了么 App 改版，更突出了新零售、生活服务等品类的入口。不久后，饿了么还掀起了“改了一万个名字”的品牌战役，用“饿了么体”重新塑造了“不只送餐，还送万物”的形象。

在餐饮外卖领域未能有起色的饿了么开始寻找新战场，同城零售成为了下个十年的选择。但“女员工被侵犯”等舆论事件，让阿里本地生活公司在一个月的时间内两度换帅，被寄予厚望的李永和也在风波中引咎辞职，让阿里在同城零售上的走向变得不明朗起来。

对内、对外的竞争都在继续，美团闪购这个被“忽视”的第二曲线，还能重回 C 位吗？