美股纳指四连跌，哔哩哔哩、爱奇艺跌逾 3%，知乎下跌 6.21%

北京时间 9 月 14 日消息，市场预期 8 月份美国 CPI 将同比上涨 5.3%，美联储可能会加以干预，以防止通胀继续高涨，今天美股涨跌不一，纳指迎来四连跌。截至收盘，道指涨 261.91 点，涨幅为 0.76%，报收 34869.63 点；标普 500 指数涨 10.15 点，涨幅为 0.23%，报收 4468.73 点；纳指跌 9.91 点，跌幅为 0.07%，报收 15105.58 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 工信部长称鼓励企业兼并重组 三大造车新势力盘中跌幅均超 3%

工信部部长肖亚庆在国新办举行的发布会上表示，要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。

受此消息影响，常规交易中在美国上市的三大造车新势力盘中一度大跌。其中蔚来盘中一度探底 36.56 美元，跌幅为 3.7%；小鹏汽车盘中一度探底 37.25 美元，跌幅为 3.4%；理想汽车盘中一度探底 28.63 美元，跌幅为 5.2%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果受到更多分析师力挺 投资者恢复镇定

美国一名联邦法官裁定苹果 App Store 必须开放第三方支付后，上周五苹果股价下跌约 3%，今天投资者似乎已恢复镇定，常规交易中苹果涨 0.58 美元，涨幅为 0.39%，报收于 149.55 美元。

摩根士丹利分析师卡蒂・休伯蒂 (Katy Huberty) 当地时间星期一发表投资报告称，苹果不大可能允许开发者通过折扣等手段吸引用户换用其他支付方法。唯一的风险在于超大型开发者。即使失去全部 20 家最大开发者，对苹果营收和每股收益的损失也分别仅为 2% 和 5%，实际的损失可能会更低。

Jefferies 分析师凯尔・麦克利尼（Kyle McNealy）说，没有被裁定为非法垄断企业，对苹果来说“在很大程度上就是胜利，意味着它不必开放 iOS 设备应用下载，或把佣金比例下调至 30% 以下”。投资公司 Atlantic Equities 认为裁定对苹果财务业绩影响有限。苹果可以通过对开发者收取每年 200 美元上架费弥补由裁定造成的损失。

▲ 甲骨文营收略低于华尔街预期 盘后跌逾 3%

发布营收低于华尔街预期的第一财季财报后，盘后交易中甲骨文股价跌幅一度超过 3%。常规交易中甲骨文下跌 0.79 美元，跌幅为 0.88%，报收于 88.89 美元。

甲骨文营收增长 4% 至 97.3 亿美元，低于分析师预期的 97.7 亿美元。调整后每股收益为 1.03 美元，高于分析师预期的 0.97 美元。甲骨文将资本支出由上年同期的 4.36 亿美元上调至逾 10 亿美元，主要原因是增加对为满足云服务需求所需要的基础设施的投资。华尔街预期第二财季甲骨文营收将增长约 5% 至 102.5 亿美元，调整后每股收益为 1.08 美元。

今年以来，甲骨文股价累计上涨 37%，同期内标普指数上涨约 19%。