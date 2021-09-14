英国机构引入 AI 技术辅助动脉瘤手术规划，准确率达 96.75%

近日，英国 NHS 正在试验一种 AI 解决方案，可让外科医生对脑动脉瘤手术进行“预演”和提前规划。

▲ Tufail Patankar 教授在英国利兹教学医院进行了第一次虚拟实践操作

据了解，PreSize 是一种医疗 AI 软件，由英国初创公司 Oxford Heartbeat 开发。这款软件可以自动创建患者血管树的精确 3D 模型，并指明支架在血管模型中的起始和结束位置，允许外科医生从所有认证支架库中选择最佳支架。

有了这款软件的帮助，医生就可以更精准地为患者制定神经血管外科手术计划。据了解，这款软已经已在利兹教学医院使用，并将在其他六家 NHS 信任的机构进行试验。

据介绍，在一项由 7 家医院进行的 250 多个真实支架植入手术的研究中，该软件的准确率为 96.75%。目前，NHSX 和 AAC 正在通过 NHS 人工智能实验室支持这项新技术。

脑动脉瘤的结构很复杂，通常只有几毫米大小。这意味着当支架植入时，整个过程可能出现无法预测的情况。到目前为止，临床医生还没有特别好的办法为每位患者选择最佳支架。而选择错误的决策可能会危及患者生命，例如中风。

因此，有了这项技术的帮助，医生就可以进一步提高患者神经血管手术的安全性，并为 NHS 节省资金。

无独有偶，虚拟现实 (VR) 手术培训工具 Osso VR 最近推出了一款新的多模式评估工具，允许学生和临床医生测试他们对具体工作流程的理解，以及在手术中出现问题时该如何应对。

Tufail Patankar 教授是利兹教学医院介入神经放射学 (INR) 的首席顾问，据了解，他也是这项研究的首席研究员，他表示:“更全面的准备和技术支持，可以帮助临床医生为每个患者提供个性化的治疗方案，使动脉瘤 (尤其是复杂的动脉瘤) 的治疗更安全、更快。”

NHSX（负责监管英国医疗卫生系统的数字化发展）首席执行官 Matthew Gould 表示:“修复脑动脉瘤是一项特别微妙和高风险的手术，但使用人工智能技术，可以为我们熟练的外科团队提供一个重要的额外工具，为患者带来更好的结果、更少的中风风险和更全面的恢复。”

Medical Realities 首席营销官 Shafi Ahmed 教授评论说：“未来，PreSize 对于精准操作手术至关重要。该平台允许医生在模拟环境中练习该技术，从而提高准确性和安全性。”

这项技术的提供者、牛津 Heartbeat 的首席执行官 Katerina Spranger 博士说：“我们始终将患者和 NHS 的需求放在首位。我们的技术将为外科医生和患者带来直接利益，同时提高医疗服务的标准。”