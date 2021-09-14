新法律保障合同工福利，谷歌高管建议炒掉合同工以免违法

北京时间 9 月 14 日早间消息，据报道，谷歌同时雇佣大量的正式工和合同工，合同工被称为该公司的“影子劳动力”。据美国和英国的两家权威媒体爆料称，面对一部要求对合同工提供病假等完整福利的新法律，谷歌一名经理反而建议将合同工炒鱿鱼，以免违反法律。

谷歌的正式工和合同工待遇并不相同。而在 2019 年，欧洲国家荷兰颁布了一个新法律，要求企业为合同工提供全职正式工一样的福利待遇。这意味着谷歌的福利政策必须调整，而外媒获得了谷歌荷兰分支机构负责合规事务经理阿兰・巴里（Alan Barry）有关这一新法律的电子邮件，邮件内容影响到了七名谷歌合同工的命运。

据报道，巴里在电子邮件中表示：“这是我们应该避免的情况（即向合同工提供福利）”，他建议公司解雇目前聘用的七名合同工。

谷歌向新闻界证实，作为对新法律的适应调整，谷歌只是解雇了荷兰的一名合同工（提供了三个月工资的离职补偿），其他六名合同工获得正式聘书，成为全职正式工。

外媒曝料称，谷歌还存在对合同工的薪资过低的情况。谷歌负责合规的部门已经意识到部分合同工工资待遇偏低，但是这一部门却没有及时对他们进行补偿。

谷歌总部首席合规官斯帕罗・克雷索斯（Spyro Karetsos）对美国一家科技媒体表示，将会对合同工支付工资的情况进行一次调查审核。

克雷索斯表示，谷歌将进行一次彻底的审查，将会发现合同工和正式工薪资待遇偏差的问题，并加以解决。另外，谷歌也将对这一领域是否符合法律法规进行调查。总而言之，谷歌要发现是否有失误的地方，查明原因，并且纠正问题。

在谷歌公司的全部员工中，合同工（也被称之为临时工）占到相当大的比例。美国一家权威媒体去年报道称，谷歌公司一共招募了 13 万名合同工和临时工，作为对比，该公司聘用的永久正式员工人数仅为 12.3 万人。

一些谷歌合同工过去抱怨称，在公司内部，他们成为“二等公民”。2019 年，谷歌在美国匹兹堡的一部分合同工指控谷歌称，合同工的工资低于正式工，福利待遇远远差于正式工。

美国一家科技媒体 2019 年曾报道，谷歌合同工甚至被禁止和全职正式工进行交流，他们必须佩戴一个红色徽章以示区别。另外谷歌也不允许合同工邀请朋友和家人享受免费午餐福利。