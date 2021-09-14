报告：美国的苹果 iPhone 用户比 Android 用户更换手机意愿更强

IT之家 9 月 14 日消息 距离苹果 iPhone 13 的正式发布只有十几个小时的时间了，消费者情报研究合作伙伴 (CIRP) 周一发布的一份新报告透露了一些关于“旧智能手机会发生什么”的有趣信息。

该研究包括与 Android 设备所有者相比，售卖或换购手机的 iPhone 用户数量的数据。根据研究，CIRP 发现，与使用过的 Android 手机相比，使用过的 iPhone 通常状况更好。例如，在使用了 12 个月的 iPhone 中，超过 65% 的 iPhone 显示屏状况良好，而在 Android 智能手机上，这一数字下降到不到 60%。

但在电池方面，这一情况反转了过来。一年后，只有 23% 的 iPhone 用户表示他们的手机电池可以使用一整天而无需充电，而 30% 的 Android 用户在 12 个月后仍能保持智能手机不插电一整天。

此外，对于 iPhone 和 Android 手机，有不到 10% 的用户在一年后完全损坏了手机，有不到 20% 的用户的手机电池只能使用几个小时。CIRP 指出，随着手机变得越来越耐用，人们更换手机的频率也在降低。

据 CIRP 称，每年只有不到 10% 的 iPhone 或 Android 用户出售旧手机。绝大多数 Android 用户会保留旧手机，而近 30% 的 iPhone 用户选择通过以旧换新计划更换手机。

IT之家了解到，苹果正大力推动其 iPhone 升级计划，然而，其他商店和运营商通常会为二手 iPhone 支付比同等 Android 手机更多的费用。值得一提的是，该调查是在美国进行的，因此其他地区的结果可能会有所不同。