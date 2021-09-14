微软 Win11/Win10 免费工具集 PowerToys v0.46.0 实验预览版发布，附更新内容

IT之家 9 月 14 日消息 PowerToys v0.46.0 实验预览版已发布，支持视频会议静音，进行了一系列修复。

PowerToys 是微软的开源项目，它提供了一系列工具，人们可以使用这些工具来根据自己的喜好自定义 Win10/Win11 UI 和体验。此外，根据反馈和总体稳定性，一些实用程序也会内置于操作系统中。

本月早些时候，微软发布了 PowerToys 0.45.0 版本，其中包含大量错误修复、具有 Fluent Design 的新设置菜单和更多稳定性更新。今天，微软推出了 PowerToys v0.46.0 实验预览版，其中添加了视频会议静音实用程序。

IT之家了解到，微软在更新日志中指出，他们预计此实验预览版可能存在问题，因此不建议普通用户更新，请继续使用稳定的 0.45.0 版本。

更新内容：

固定工具栏右上角垂直偏移，以允许用户关闭其他应用程序窗口；

修复了从源代码编译时某些系统的兼容性问题；

修复了工具箱在屏幕上持续存在的问题；

修复了更改视频会议静音工具栏位置时麦克风取消静音的问题；

在“欢迎使用 PowerToys”窗口中添加了视频会议静音。

已知问题：

对于某些网络摄像头，与 Teams 不兼容，不会渲染叠加图像，而是显示损坏的帧；

应用程序预览（Teams、Meet 等）可能会显示水平翻转的叠加图像，但该图像将正确显示给通话中的其他人；

为了启用/禁用 VCM，PowerToys 应以管理员身份运行；

对某些 VCM 设置的更改需要重新启动应用程序以获取新值，例如新的叠加图像；

在某些情况下，叠加图像会垂直翻转显示（解决方法是编辑图像并在选择之前翻转它）。

有兴趣安装且已知风险的用户，可以在 GitHub 下载 PowerToys v0.46.0 实验预览版。