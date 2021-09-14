电信反诈警官老陈：我的目标是“天下无诈”

“我的目标是全民反诈、天下无诈”，伴随着“反诈警官老陈”的走红，国家反诈中心 App 火爆全网，连续多日霸占了苹果 App Store 免费榜榜首，各路平台累计下载量已破亿。

民警 PK 网红，这种宣传正在形成连带效应，吸引广大网友们参与其中。

“国家反诈中心 App 下载了吗？”，甚至成了众多网友之间的问候语。多年肆虐的电信诈骗，或许正在迎来被抑制的转折点。

破圈：反诈民警火了

“反诈警官老陈”原名陈国平，是河北省秦皇岛市公安局海港分局的一名民警，其早在 2020 年就在抖音、快手等短视频平台上进行反电信诈骗的宣传。

而今年 9 月，陈国平突然在短视频平台上出圈走红。他通过直播连线网红主播的形式，宣传反诈知识，推广国家反诈中心 App。这些网红主播接触反诈宣传之后，再向粉丝接力宣传，形成了裂变式传播。

由于直播连线的形式新颖好玩，备受网友的关注和认可，陈国平迅速成为新晋网红。目前，陈国平负责的抖音号（反诈警官老陈）粉丝已超 400 万，快手号粉丝超 150 万，成为名副其实的大 V。

陈国平的连线画风有多好玩？以他 9 月 1 日与网红主播“西厂雨化田”的连线为例，面对一身警服的陈国平，装扮成西厂公公的主播一度被吓坏了，直言“我就是娱乐搞笑的，我啥事都没犯，绝对是良民。”

一位男扮女装的网红主播，在听到陈国平讲男扮女装网聊骗局时，瞬间不淡定了，马上卸去装扮蹲下求饶，连忙称从来没有骗过人，男扮女装只是为了逗粉丝开心。

在接受陈国平的反诈宣传后，网红主播“西厂雨化田”还做起了任务，向自己的粉丝，以及与其它主播连线时宣传反诈知识，推广 App。

据悉，9 月 1 日至 3 日晚，陈国平在下班时间，分别在快手和抖音直播间与 50 余位主播随机连麦。“我根据不同主播特点和粉丝群体，做到有针对性地宣传和讲解。”陈国平在接受媒体采访时说，通过这种裂变式宣传，也让他的直播成功出圈。

“这几天几乎全抖音主播们都忙着下载 App，就怕老陈和他们连线。”一位网友开玩笑说。

9 月 3 日晚，陈国平的快手直播观看人数超过 2300 万，参与连麦的主播直播间总观看人数破亿，总互动量达 8000 万 +；在抖音的两场直播观看人次累计超过 3800 万，获赞超过 1 亿次。

“传统线下宣传方式能对某个区域的群众和特定群体进行宣传，但这种方式局限性较大。直播连麦的形式，能调动广大网友的参与和互动，网友不知道下一个会连到哪位主播，加上不同主播的风格，让网友保持新鲜感，在好玩好笑的氛围中，潜移默化地宣传反诈知识，让网友尤其是年轻网友更易于接受，目前来看，这一方式的宣传效果很好。”陈国平说，后续他还将用剧情戏、讲课、口播短视频等更多形式继续进行反诈宣传。

见效：反诈 App 下载破亿

该 App 由公安局刑侦局推出，专门为打击防范电信网络诈骗。集合了报案助手、举报线索、风险查询、诈骗预警、最新骗局曝光等多种功能于一体。

总体而言，该 App 的功能可分为技术性和宣传性两大方面。在技术性方面，可以实现来电预警和短信预警，准确识别并预警诈骗电话和短信，同时还能够对手机里可疑的 App 进行检测，对支付社交账号进行风险查询等等。

今年 6 月，公安局在新闻发布会上公布的数据是，国家反诈中心 App 的全国注册用户已超过 6500 万，已向用户发送预警 2300 万次，接受群众举报涉诈线索 65 万条。

而通过“反诈警官老陈”的线上宣传，则让国家反诈中心 App 的下载量短期间内暴增。数据显示，在 iOS 平台，该 App 的日下载量在 8 月和 9 月明显迎来了高位时期。

最近，国家反诈中心 App 已多日成为苹果 App Store 免费榜第一，超过了抖音、微信等国民级 App；同时也在华为、小米、OPPO 等多个安卓应用商店排名前列，OPPO 应用商店显示，其累计下载量已经破亿。

实际上，除了“反诈警官老陈”的线上推广，国家反诈中心 App 的“地推”也十分厉害，可谓丝毫不逊色于互联网公司。

秦皇岛市公安局海港分局发布倡议书，倡议全民安装和使用国家反诈中心 App；有的地方派出所民警到辖区的各村、居委会进行防范电信网络诈骗宣传，通过拉横幅、贴二维码来推广国家反诈中心 App；还有的直接发动群众现场安装，手把手帮助操作。

好转：电信诈骗案件正迎下降

要防范电信诈骗，一是采用技术手段，对诈骗电话和短信进行识别；二是通过提高民众的防范意识，从根本上进行防范。

而国家反诈中心 App 正是双管齐下。一位微博网友就表示，自己 12 点接到一个诈骗电话，一会就已经有两个派出所打电话问有没有受骗，“反诈中心 App 很厉害。”

不过，还是有大量的老年人在防范意识上十分薄弱。有数据显示，老年人在电信诈骗中的损失金额是最高的。他们对智能手机和 App 的使用也不是十分熟练，更容易遭受骗局。

在互联网公司上班的王明（化名）表示，自己的家人近期刚刚遭遇了网络交友诈骗，损失了十几万元。“老年人在防范意识上确实不强，被骗了甚至都不知道怎么维权。”他说，通过报警和联系交友平台后，目前损失已经被部分追回。

公安部日前公布的数据是，今年 1 至 7 月共破获电信网络诈骗案件 18.5 万起，抓获犯罪嫌疑人 24.7 万名。6 月至 7 月，全国电信网络诈骗案件发案数连续两个月同比下降，电信诈骗犯罪上升势头得到初步遏制。

“反诈警官老陈”在接受采访时说，自己的愿望是全民反诈，天下无诈。相信在公安部门的大力打击，以及民众反诈意识逐步提升之下，这个愿望有望将一步步在现实落地。