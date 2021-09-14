华为在印度推出 Watch GT 2 Pro“月”收藏版智能手表，约 2016 元

IT之家 9 月 14 日消息 据 GSMArena 报道，华为昨日在印度宣布，推出 Watch GT 2 Pro Moon Phase Collection（月系列收藏版）智能手表，该手表将于 9 月 18 日在 Flipkart 开售。

IT之家了解到，华为 Watch GT 2 系列智能手表在约一年前在全球推出，华为 Watch GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒。

华为 Watch GT 2 系列还支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24 小时压力监测以及自主心脏健康管理等。

▲ 图片为华为 Watch GT 2 Pro 新年红版

此外，该手表可提供超 100 种运动模式，还提供了 6000 多款的功能表盘和动态表盘，支持自定义表盘背景等。

华为 Watch GT 2 Pro 支持无线快速充电，可搭配华为 Mate 40 系列的无线反向充电功能使用。官方表示该手表充电 5 分钟即可连续使用 10 小时，满电状态下可使用 2 周。

华为 Watch GT 2 Pro“月”收藏版智能手表的运动版本在印度的售价为 22990 印度卢比（约 2016.22 元人民币），经典版本的售价为 24990 印度卢比（约 2191.62 元人民币）。