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小米 8 推送 MIUI 12.5.1 版本更新：新增安卓首创手势 Turbo、算力升级等

2021/9/14 10:18:42 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 14 日消息 感谢IT之家网友 @鸭犁山大 的热心线索投递，小米 8 现已推送 MIUI 12.5.1 版本更新（MIUI-V12.5.1.0.QEACNXM）。

IT之家了解到，更新日志显示，本次更新新增了一系列新功能、优化了修复了问题等，以下为详细的更新日志：

【推荐】

MIUI 12.5 触碰想象，感受真实。

【系统】

  • 新增安卓首创手势 Turbo，极速响应，流畅于心。

  • 新增算力升级，20 倍渲染力，这出大精彩。

  • 新增机型分级，不同手机，都更流畅。

  • 优化系统优化，更轻、更快、更省电。

【系统声音设计】

  • 新增通知音自然博物馆，听见万物，身临其境。

  • 新增百种环球生物之声，生灵之美，声声不息。

【笔记】

  • 新增思维笔记功能，手机上的结构化书写利器，一键生成脑图。

  • 新增涂鸦功能，精心调校四种画笔细腻还原真实笔触。

  • 新增涂鸦快速绘图功能，包括规则图形长按自动修正以及直线端点自动连接。

  • 新增全局待办升级为「速记]，随时查看笔记、待办、摘录。

  • 新增摘录功能，支持将图片、文字、链接一键摘录至笔记（需在商店中升级至 3.1.0 级以上版本）。

  • 新增动态网格排版，构建文字秩序之美，让不同字号，同样优美。

  • 便签全面升级为笔记。

【输入法】

  • 新增滑动底部区域，快捷移动光标。

  • 新增键盘底部功能键支持切换语言与切换键盘。

  • 新增长按键盘底部功能键唤出更多功能。

  • 新增底部全面屏键盘优化功能区适配个性皮肤。

【锁屏】

  • 修复灭屏下指纹解锁进入桌面壁纸跳动的问题。

浏览器

  • 新增简洁版下支持自定义壁纸。

  • 优化无痕模式视觉设计。

  • 优化浏览器内核，加载速度更快。

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