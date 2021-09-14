不用扫两次码了：全国健康码行程码实现二码合一

IT之家 9 月 14 日消息 为助力群众安全出行，国家政务服务平台“防疫健康码”整合“通信大数据行程卡”，这意味着健康码、行程码在全国全面实现一页通行式的“二码合一”，即打开健康码可同时查看行程。

IT之家了解到，当用户打开支付宝“健康码”界面，即可展示两个“码”，融合行程信息、核酸检测结果、新冠疫苗接种记录等多项服务信息，继而实现一页通行。

当实现一页可查“二码合一”后，大大减轻出行人员填报行程信息负担。在人流高峰时段，减轻人员拥堵、聚集等问题。