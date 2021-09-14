realme 真我 GT Neo2 预热：纳米光学镀膜工艺等，提升 50% 色彩饱和度

IT之家 9 月 14 日消息 realme 宣布将于 9 月 22 日 14 点举办新品发布会，推出 realme 真我 GT Neo2 手机。

现在，realme 官方微博又为真我 GT Neo2 做预热，该手机将沿用冲撞色彩设计，采用多层纳米光学镀膜工艺，可提升 50% 色彩饱和度。

据预热海报显示，真我 GT Neo2 的设计灵感来源于机能美学，科技感、都市感、功能性的有机结合，手机不止外观潮流，还兼顾体验的舒适和极致。

此外，该手机采用高饱和荧光绿和纯粹黑的视觉对撞，多层纳米光学镀膜工艺，可提升 50% 色彩饱和度。

真我 GT Neo2 还秉承 GT 基因的视觉符号，“DARE TO LEAP”贯穿在赛道纹内。

真我 GT Neo2 采用光哑拼接技术，保持美感的同时，有耐刮花、防滑的功能。该手机还有一面设计，双面手感的效果，在同一面上，一侧具有丝绸手感，一侧为黑色冰凉的光面玻璃手感。

IT之家了解到，根据此前爆料，realme 真我 GT Neo2 搭载高通骁龙 870 处理器，采用 6.62 英寸 FHD+120Hz 刷新率 AMOLED 显示屏，搭载基于 Android 11 的 realme UI 2.0 系统，内置 5000mAh 电池。