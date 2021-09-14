大力推动数字经济建设，工业互联网已延伸到 40 个国民经济大类

9 月 13 日，国新办举行了新闻发布会。会上工业和信息化部相关负责人介绍，工业互联网已经延伸到 40 个国民经济大类，产业集聚水平不断提升，成为推动高质量发展的强劲动力。下一步将大力促进工业互联网健康有序发展。

目前，“5G + 工业互联网”在建项目超过 1600 个，同时工业互联网的标识解析五大国家顶级节点已开通运行，二级节点已达 156 个，服务企业过万家。

从平台来看，具有一定影响力的大型工业互联网平台超过 100 家，接入设备总量超过 7600 万台套。

从融合应用来看，工业互联网已经延伸到 40 个国民经济大类，建设四个国家级工业互联网产业示范基地。

工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，未来几年是工业互联网发展的关键期，要把发展和安全统筹好，一手坚定不移抓发展，一手坚定不移保安全、保护知识产权，促进工业互联网健康有序发展。

具体体现以下几个方面：一是加强规划引领，工信部发布了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》。抓好两个工程，即工业互联网创新发展工程、“5G + 工业互联网”512 工程。开展两类示范，一类是工业互联网产业基地示范，另一类是工业互联网试点项目示范。

二是夯实产业基础。加强核心关键技术攻关和标准研制，建设一批工业互联网关键技术和产业创新中心，深入推进网络、平台、数据、安全体系建设。培育一批专业化系统解决方案供应商，打造一批特色鲜明的产业集聚区和示范基地，促进产业基础高级化、产业链现代化。

三是深化融合应用，推动“5G + 工业互联网”与实体经济深度融合，融入千行百业。同时也要丰富应用场景，呈现千姿百态。发挥大型企业引领示范作用，带动中小企业数字化水平提升，推进跨行业、跨领域资源和能力共享，促进上中下游企业、大中小企业、一二三产业实现融通发展。

四是提高安全能力。深入实施企业网络安全分类分级管理，依法落实企业网络安全主体责任，推进网络安全技术攻关和创新应用，加快网络安全产品供给，强化网络安全技术保障，发展壮大网络安全产业水平和能力。