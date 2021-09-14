尼康尼克尔 Z 40mm f/2 定焦镜头发布，售价 1799 元

明亮的 f/2 最大光圈和 9 片叶片可变光圈提供圆形虚化效果。

当安装在 DX 格式相机上时，焦距变为 60mm（35mm [135] 格式等效值）。

自动对焦装置采用步进马达（STM），提供安静、快速和准确的操作，同时保持较小的镜身尺寸。

设计上考虑视频录制，实现安静的操作，有效补偿调整对焦时视角的变化，并实现稳定的曝光。