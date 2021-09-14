尼康尼克尔 Z 40mm f/2 定焦镜头发布，售价 1799 元

IT之家 9 月 14 日消息 尼康今日发布了一款尼克尔 Z 40mm f/2 定焦镜头，售价 1799 元，将于 9 月 30 日开售。
IT之家了解到，尼克尔 Z 40mm f/2 定焦镜头长度约 45.5mm，重量约 170g，9 片片叶可变光圈，配有控制环，可调节光圈或曝光补偿。
尼克尔 Z 40mm f/2 定焦镜头的最近对焦距离约为 0.29m，采用了步进马达（STM）自动对焦，
尼克尔 Z 40mm f/2 的主要特点：
明亮的 f/2 最大光圈和 9 片叶片可变光圈提供圆形虚化效果。
提供 40mm 焦距标准视角，适合在多种场景中拍摄人像、快照以及其他主体。
当安装在 DX 格式相机上时，焦距变为 60mm（35mm [135] 格式等效值）。
小巧轻便，总长度约为 45.5mm，重量约 170g。
约 0.29m 的最近对焦距离使用户能够接近拍摄对象。
自动对焦装置采用步进马达（STM），提供安静、快速和准确的操作，同时保持较小的镜身尺寸。
可以将控制环指定成光圈和曝光补偿等功能。
设计上考虑视频录制，实现安静的操作，有效补偿调整对焦时视角的变化，并实现稳定的曝光。
官方样张：