天鹅到家回应套路骗局：服务为第三方商家提供，已永久冻结处理

9 月 14 日下午消息，针对微博网友反馈的收费问题，天鹅到家今日向新浪科技回应称，该服务为入驻平台的第三方商家提供，已协助用户与商家和解，并且对违规商家进行永久冻结处理。

近日，微博网友 @白米饭匙 反馈，在 58 同城旗下的天鹅到家 App 遭遇了套路骗局。为不到四平方的阳光房预约了漏水修补，在一斤胶水两百多的价格下，最终却被告知一共用了快三十斤胶水，费用六七千元。

该网友认为这价格可以把小阳光房推翻了修一个全新的了，于是报警维权。在警方调解之下，折价到了 3000 元。

该事件曝光之后，也引发了众多网友的关注和讨论。

对于该事件，天鹅到家今日向新浪科技回应称，了解情况后第一时间与用户进行沟通了解事件详细情况，目前已经协助用户与相关的平台商家解决了此问题，用户与商家就解决方案已经达成一致并和解。

微博网友 @白米饭匙 也发布后续进展表示，平台和商家一直打电话过来协商处理，说存在不合理收费，退款了部分，最后实际支付 1500 元。

天鹅到家方面表示，经平台自查，事件中该服务为入驻平台的第三方商家提供。类似防水/管道疏通等服务因为维修状况较为复杂，这类服务一般为三方商家上门，根据现场实际情况与用户确认服务内容并且协商确定价格。

对此事件进一步核查后，天鹅到家按照商家违规处理办法，对该商家进行永久冻结处理。此外，还将暂停所有防水品类商家的相关服务，进行全面审查。

以下为天鹅到家回应全文：

了解情况后我们高度重视，并第一时间与用户进行沟通了解事件详细情况，目前，我们已经协助用户与相关的平台商家解决了此问题，用户与商家就解决方案已经达成一致并和解。

经平台自查，事件中该服务为入驻平台的第三方商家提供。类似防水/管道疏通等服务因为维修状况较为复杂，这类服务一般为三方商家上门，根据现场实际情况与用户确认服务内容并且协商确定价格。

对此事件进一步核查后，我们按照商家违规处理办法，对该商家进行永久冻结处理。我们将暂停所有防水品类商家的相关服务，进行全面审查。

作为家庭生活服务平台，对于用户遇到的任何问题，我们将秉持服务至上的理念，积极承担居间协调和沟通的义务，协助妥善解决问题。