俄航天局局长多次邀马斯克访问，曾嫌 SpaceX 不安全

9 月 14 日消息，俄罗斯航天主管德米特里・罗戈津 (Dmitry Rogozin) 非常希望 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）能来家中做客。他还曾多次邀请马斯克前往哈萨克斯坦，出席 10 月 5 日三名俄罗斯宇航员搭乘联盟号 MS-19 宇宙飞船前往国际空间站的发射活动。

最近，罗戈津在一次采访中邀请马斯克来俄罗斯的家中做客。罗戈津说：“我们尊敬他，他是航天工业的组织者，也是不畏冒险的发明家。”罗戈津欢迎马斯克能“成为我家中的客人”，一起讨论“探索宇宙、外星生命，以及我们如何利用太空保护地球生命”等问题。

“我已经把茶壶热好了，”罗戈津补充说。

但马斯克并没有明确表态。现在很难说马斯克是否会造访俄罗斯或出席哈萨克斯坦的发射活动。

自 2018 年成为俄罗斯航天局局长以来，罗戈津与马斯克的关系一直不乐观。罗戈津在很多时候并不认可 SpaceX 的成功。他说，SpaceX 工程师过于温和，或者说他们的火箭和航天器对俄罗斯宇航员来说不够安全。

与此同时，罗戈津看到 SpaceX 在很大程度上影响了俄罗斯航天工业的重要收入来源。最值得注意的是，载人龙飞船的成功让美国国家航空航天局（NASA）不再每年向俄罗斯航天局支付约 4 亿美元的宇航员运输服务费用。此外，SpaceX 游说美国国会授权阻止联合发射联盟（ULA）从俄罗斯购买 RD-180 火箭发动机。而低成本的猎鹰 9 号火箭又影响到俄罗斯质子火箭的商业发射业务。俄罗斯质子火箭曾经是主力火箭，现在每年大约只发射一次。

那么，为什么罗戈津现在要和马斯克搞好关系呢？

首先，如果罗戈津能让马斯克前往俄罗斯，他本人和俄罗斯的太空计划就能更出彩。马斯克非常欣赏前苏联的火箭技术，最近还花了一小时时间在 SpaceX 总部与前苏联火箭科学家谢尔盖・科罗廖夫（Sergei Korolev）的孙子会面。通过与马斯克会面，罗戈津可以让俄罗斯太空计划得到重要宣传。

对于罗戈津来说，吸引马斯克参加即将到来的联盟号发射活动可能同样重要。这是因为罗戈津和俄罗斯航天局在这次发射上投入巨大。这次飞行将由宇航员安东・什卡普列罗夫 (Anton Shkaplerov) 指挥，搭载女演员尤利娅・佩尔西尔德 (Yulia Peresild) 和电影导演克里姆・史彭科 (Klim Shipenko)。两人将在国际空间站上度过大约 10 天的时间，拍摄一部名为《挑战》的太空电影。

在 1961 年 4 月尤里・加加林 (Yuri Gagarin) 完成历史性的首次太空飞行 60 周年之际，罗戈津迫切想要展示一些东西，因此这部太空电影也是他主导的大事。

今年早些时候，资深宇航员费奥多尔・尤尔奇钦（Fyodor Yurchikhin）在接受采访时表示：“这个项目是为了展示俄罗斯的太空技术，并吸引全世界对加加林完成太空飞行 60 周年的关注。”“所以必须在 2022 年 4 月 12 日之前完成。”

对罗戈津来说，拍摄第一部太空电影将代表俄罗斯在太空领域的另一个“历史性第一次”。让马斯克出席《挑战》电影项目的发射活动，无疑将会为罗戈津带来更多关注。