特斯拉老款车逐渐过保，官方换电池报价 2-3 万美元

9 月 14 日消息，特斯拉更换过保 Model S 电池组的报价为 22500 美元，但车主在第三方修理厂通过更换部分电池模块就解决了问题，总共只花了 5000 美元。

很难回答特斯拉车主需要为更换电池组自掏腰包多少钱，因为绝大多数特斯拉电动汽车都是在保修期内完成电池组更换。早期，特斯拉为 Model S 和 Model X 提供 8 年不限里程的动力系统保修。

2012 年特斯拉开始生产 Model S，到 2014 年才开始大规模量产，这些汽车最近开始逐渐过保。

当这些汽车的电池组故障时，特斯拉会迅速建议更换而不是修复。特斯拉更换电池组的报价在 2 万到 3 万美元之间。

一位特斯拉车主买的是一辆 2013 款 Model S P85。这款电动汽车的电池组过保 4 个月后，开始显示“电池最大充电量降低”的错误信息，充电超过 80 公里就停了。

他把车带到当地的特斯拉服务中心，服务中心更换电池组的报价为 2.25 万美元。

这位车主最终把电动汽车送到位于美国佛罗里达州的一家第三方修理厂 Electrified Garage 维修。

虽然特斯拉最近开始向第三方修理厂开放部分诊断工具，但在动力系统诊断方面仍有很多局限性。Electrified Garage 通过使用一些小技巧来逐个检测电池模块故障。技术人员检测到在 16 个电池模块中有 2 个存在电压异常的情况。

Electrified Garage 只更换了这些模块而不是整个电池组。技术人员表示：“我们能够更换部分组件而不是整个电池组来解决问题，比特斯拉服务中心的报价低 75%。这就是‘维修权’的重要性，同时也需要有熟练的技术人员正确诊断出问题。这种解决方案不会浪费，也不会太贵。电动汽车的可持续性最令人担忧，因为大多数旧款 Model S 和 Model X 汽车都即将过保。”

整个维修过程并不简单。每个电池模块的费用为 1500 美元，总费用为 3000 美元，另外 750 美元是保险丝等零件费用。

如果算上车辆检测和人工费用，这辆 Model S 的维修总价格约为 5000 美元，确实比特斯拉更换整个电池组的报价低了约 75%。

当然，更换整个电池组和仅仅换掉两个电池模块完全不一样，但用户需要有选择权。

对于一辆目前报价约为 2.5 万至 3 万美元的电动汽车来说，22500 美元的维修费用并不划算。

当然，完全能理解特斯拉并不想提供这种维修服务。公司更想更换电池组，把旧电池组送到电池组再制造团队，并在有专业知识和工具的地方进行翻新。

但如果特斯拉不想这样做，就该向第三方修理厂开放诊断工具，让它们为车主提供替代方案，毕竟现在越来越多的特斯拉早期电动汽车已经过保。