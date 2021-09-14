软银将成立 30 亿美元新基金，专注投资拉美科技公司

9 月 14 日晚间消息，据报道，软银集团今日宣布，将推出“拉美基金 2 号”（Latin America Fund I），专注于投资拉美地区的科技公司。基金的初始规模为 30 亿美元，将来还会逐步扩大规模。

这只新基金建立在软银“拉美基金”（Latin America Fund）基础之上，后者于 2019 年 3 月首次推出，初始规模为 20 亿美元，后扩大到 50 亿美元。

软银称，截至 6 月 30 日，“拉美基金” 已向 48 家公司投资了 35 亿美元，净内部收益率（IRR）为 85%。其中，15 家为独角兽公司，包括 QuintoAndar、Rppi、Mercado Bitcoin、Gympass 和 MadeiraMadeira 等。

而“拉美基金 2 号”致力于投资整个拉美地区的科技公司，重点放在电子商务、数字金融服务、医疗保健、教育、区块链和企业软件等领域。

软银集团董事长兼 CEO 孙正义（Masayoshi Son）将拉美称之为“世界上最重要的经济地区之一”，他说：“软银将继续推动技术的采用，使这一地区数亿人受益。拉美正在经历创新和颠覆，商机从未像现在这样强大。拉美也是我们战略的关键部分，这就是我们现在重视拉美的原因。”

软银集团 COO、“拉美基金”负责人马塞洛・克劳尔（Marcelo Claure）称，软银拉美基金的成功和回报远远超出了公司的预期。展望未来，预计 2022 年将是该地区历史上“最大的 IPO 年”。

调研公司 CBInsights 数据显示，2021 年上半年，风险投资者向拉美投入了 93 亿美元，而去年全年为 53 亿美元。近期，巴西数字银行 Nubank 的估值已达到 300 亿美元，是世界上最大的数字银行之一，该公司预计很快上市。