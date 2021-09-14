佳能发布 EOS R3 无反相机：2410 万像素，ISO 102400，眼控对焦回归

IT之家 9 月 14 日消息 佳能今日推出了新一代佳能 EOS R3 无反相机以及 RF16mm F2.8 STM 和 RF100-400mm F5.6-8 IS USM 两款镜头，相机参考价 36999 元，11 月上市。





佳能 EOS R3 采用 2410 万像素传感器，定位 1 系和 5 系之间，支持 ISO 102400 的感光度和 1/64000 秒的电子快门，还有 6K 60FPS RAW 内录以及 4K120FPS+C-Log3，机身重 1105 克，支持 6K/60P 的 RAW 12bit 视频内录。

除了新开发的 2410 万像素背照堆栈 CMOS 传感器外，EOS R3 还有影像引擎“DIGIC X”，可实现 30 张/秒连拍速度，过新 CMOS 传感器的高速读出，大幅抑制电子快门引起的图像失真。

与 EOS-1D X Mark III 的电子快门相比，该机电子快门失真可减少到约 1/4，即使在高速连拍中，也可通过在电子取景器（EVF）上无黑屏取景拍摄。此外，它在使用机械快门/电子前帘时，可实现最高约 12 张/秒的高速连拍。

据悉，该机在图片拍摄时可达 ISO 102400 的感光度，搭配部分 RF 镜头实现最高 8.0 级的防手抖补偿，支持“HDR PQ”方式的视频记录。支持机内 HDR，还可通过“双像素 CMOS AF II”实现高速、高精度、宽范围的 AF，甚至支持 F22 光圈自动对焦，最快 0.03 秒。

其他方面，在电子快门摄影时，佳能 EOS R3 可以同时进行最高 60fps 的 AF 运算和跟踪运算，最高约 30 张/秒的高速连拍中也实现精度高的 AF，且支持对人物的眼睛、脸、头部、躯体、动物（狗、猫、鸟）的眼睛、脸、全身检测和眼控对焦。

佳能数码相机首次搭载了静止图像拍摄时的眼部对焦，达到 EV-7.5 的低亮度对焦界限，可拍摄 6K/60P 的 RAW 数据（12 比特）以及 4K/120P 高帧率拍摄，并支持从 6K 数据中生成高画质的 4K 动画，无剪裁。

IT之家了解到，该机还搭载了佳能独有的“Canon Log3”系统，除了“CINEMA EOS SYSTEM”之外，EOS 系列首次可以连续拍摄 30 分钟以上。最长 6 小时。

值得一提的是，该机拥有与旗舰“EOS-1D X Mark III”相同的防尘、防滴性能，机身比“EOS 5Ds”轻，包含电池、CFexpress 卡时的质量约为 1105g，仅为“EOS-1D X Mark III”的 71%。