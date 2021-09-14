iPhone 13/Pro 即将发布，苹果 CEO 库克：这次在一个略有不同的地方问候早安，一会见

IT之家 9 月 14 日消息 苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

现在，苹果 CEO 库克也进行了加州活动的预热，还是那句熟悉的“Good morning”。

库克表示，“早上好，这次是在一个有点不同的地方。我们在 3 个小时后将在加利福尼亚进行直播！回头见。”

IT之家获悉，根据爆料，预计苹果将推出新的 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。预计新的 Apple Watch 也将采用重新设计，很可能被称为 Apple Watch Series 7。新的 AirPods 3 也可能出现。

iPhone 13 系列在外观上将与 iPhone 12 大体相似，尽管有更小的显示屏刘海缺口和经过调整的相机。苹果将提供与去年相同的屏幕尺寸--5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。

新款 iPhone 13 系列主要特点预计是 Pro 机型的 120Hz 高刷新率显示屏，以及相机的全升级，包括质量更好的超广角镜头和电影般的人像视频模式。iPhone 13 系列还将采用苹果最新的 A15 芯片，并首次以 1TB 存储配置出售。

新的 Apple Watch Series 7 将代表自该苹果手表诞生以来最大的表壳重新设计。苹果手表侧面将采用直边，类似于 2018 款 iPad Pro、iPhone 12 和 2021 年 iMac 的设计美学。它还在减少屏幕边框，使显示屏大了约 15-20%。整体表壳尺寸将从 40 毫米和 44 毫米分别增加到 41 毫米和 45 毫米。预计苹果将发布新的手表盘，充分利用更大的屏幕。

AirPods 3 也可能会在今天活动中发布。自 2016 年推出以来，AirPods 3 只是基本型号 AirPods 的又一次更新，它将具有与 AirPods Pro 类似的短柄。电池续航的改善和支持头部追踪的空间音频也有望实现。