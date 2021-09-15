供货备案就绪，产业链称终端由“印越”转回国内趋势放缓

国内外头部品牌始终走在挖掘海外智能市场的一线，并由其全面推动了产业链“南迁”的趋势，这一波趋势中，印度、越南便是企业投资的两大重点区域。

经过近几年的建设，两地产业链已经形成一定规模，除华为以外，几乎每家一线手机品牌都有产品产自印度或越南。这也使得今年以来印度、越南相继爆发新冠肺炎变异病毒一事，直接冲击到几家终端产品的供应链。

受影响程度有限

针对上述情形，业内开始出现“手机品牌将当地供应商工厂订单转回国内生产的消息”。集微网也向部分品牌的供应商进行了解，这些企业也纷纷表示确有其事。

作为供应链转移力度最大的品牌之一，苹果公司受到的影响尤为明显。

众所周知，苹果公司在最近 2-3 年内将自家相当一部分的消费电子产品整机组装产能转移到印度及越南，其中就包括其最畅销的 iPhone 及 Airpods 系列；眼下两地疫情来势汹汹，业界甚至有声音指出，这一情形或许会对苹果公司本财年的产品销量及整体业绩造成较大影响。

据其供应商透露：“自下半年以来，印度、越南疫情愈发严峻，当地的零部件、整机工厂生产也受到影响，所以客户的确有一阵子陆续转了部分订单回国。不过与业界猜测的有些偏差，国外工厂做的订单量本身就不算大，所以在我们看来，并不会对整体需求有太大影响。”

不仅如此，国内品牌供应商也对集微网表示：“第二季度印度疫情再次爆发，导致不少工厂被迫暂停生产，所以那段时间客户有做一些订单分流，但并不是全部转回国内。”

事实上，不论是国内还是海外品牌在供应链供货一事本身就有“避险机制”，通过合理的订单分配和产能规划，降低一些不可控因素带来的断链风险。

行业人士指出：“疫情的发展品牌也无法预判，尤其是变异病毒爆发的速度非常快，来不及反应很正常，所以在事情发生之初的 2-3 个月内或许乱一阵子。不过以头部厂商风控能力，很快就能够找到备案。”

需要提出的是，上述说法集微网也从供应商处得到了印证。“我们了解到，客户在 6、7 这两个月中转单转的很急，不过到了 8 月就开始明显放缓，没那么紧急了。这两个月内，客户应该是已经准备好了应对的方法。”

逐步恢复秩序

回顾今年 5 月 18 日，越南北江省受疫情影响，暂时关闭了省内云中、光州、廷湛、双溪-内皇四个工业园区，其中 3 个园区内是为苹果代工的富士康工厂。加之越南北部疫情加重，除富士康外，立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等企业也按当地政府防控要求，各自关闭了当地工厂。

然而根据集微网了解，这一轮“停产”只持续了一个半月左右。

据立讯精密越南工厂当地员工透露，自今年 6 月底以来，立讯精密在越南的几个厂区内就在一定程度上恢复生产，允许部分员工进厂工作。该员工称：“目前，立讯在越南云中的厂区已经开工数月，厂区内的检测和防护措施都十分严格，不仅如此，北江的三个厂区还在大量招聘员工。”

值得关注的是，在供应链海外工厂陆续恢复秩序生产的同时，苹果供应链的几家主力供应商国内厂区也在大规模招聘产线员工，且订单充足使得产线频频加班。

有网友爆料称，受到苹果从印度、越南转单影响，包括富士康、昌硕、伯恩、立讯在内的几家苹果代工厂，在国内厂区的临时工工价大幅度上涨，现已突破 30 元每小时。

集微网也从相关渠道得知，目前昆山立讯精密工厂招聘产线员工时薪报 32 元，甚至有不少员工通过加班可以实现 7000 元以上的月薪；另外，惠州伯恩对小时工也给出了 29-30 元的价格。

对于几家企业国内工厂高薪招聘、加班赶工的现象，上述行业人士也谈到：“苹果供应链国内工厂加班或许有转单的原因，但还有一部分原因则是为了今年的秋季新品发布会做准备，业界和机构对苹果本次新机型销量颇为看好。”

该业内人士还补充道：“反到是安卓品牌，目前看来整体的需求不算旺，如果第四季度表现更淡，那可能会出现有更多一些的订单从海外流回国内，因为国内不论零部件还是整机组装的良率、品质都更胜一筹。”