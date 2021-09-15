美股收跌，阿里巴巴跌逾 3%，虎牙下跌 7.33%，百世大跌 13.51%

北京时间 9 月 15 日消息，经济恢复的不确定性，以及公司税上调的可能性越来越大，对投资者心理造成负面影响，促使他们抛售股票，美股收跌。截至收盘，道指跌 292.06 点，跌幅为 0.84%，报收 34577.57 点；标普 500 指数跌 25.68 点，跌幅为 0.57%，报收 4443.05 点；纳指跌 67.82 点，跌幅为 0.45%，报收 15037.76 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 网易缩减部分工作室和项目规模 数十人受影响

《南华早报》援引消息人士的话刊文称，鉴于游戏领域监管的增强，从 9 月初起网易缩减了部分工作室和项目的规模。消息称，在上海和杭州办公室工作的包括程序员、设计师和创意设计师在内的数十名员工，已不再从事之前的工作，被告知在公司内部调岗或到其他公司求职。

为了防止青少年玩游戏成瘾，影响他们的身心健康，监管机构要求 18 岁以下未成年人每周玩游戏时间不能超过 3 小时。

常规交易中网易股价下跌 3.66 美元，跌幅为 4.15%，报收于 84.52 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 微软或本周宣布上调分红 成表现最好道指成分股

鉴于微软可能最早将于本周宣布再次增加分红，常规交易中股价上涨 2.8 美元，涨幅为 0.94%，报收于 299.79 美元，盘中一度摸高 301.39 美元。今天上涨的道指成分股仅有两家，其中微软表现最好。过去 11 年，微软都是在 9 月 15 日至 21 日期间宣布上调季度分红。

摩根士丹利分析师基思・韦斯（Keith Weiss）表示，过去数年，无论经营利润增幅如何，微软分红增长幅度都在“大 1 位数或小两位数左右”。他“保守”地估计，微软季度分红或上调约 10%，由每股 56 美分上调至 62 美分。鉴于上一财年微软经营利润增幅达到 32%，韦斯称他认为存在红利增幅更大的可能性。

包括今年在内的过去 5 年，微软股价每年平均上涨 37.5%，过去 10 年平均涨幅为 28.6%，但同期红利涨幅分别为 9.2% 和 13.5%。

▲ 苹果跌近 1% 没能打破 iPhone 发布当天股价下跌魔咒

虽然发布了包括 iPhone 13 在内的多款新设备，但今天苹果股价下跌 1.43 美元，跌幅为 0.96%，报收于 148.12 美元，盘中一度探底 146.91 美元，这意味着苹果没有打破新款 iPhone 发布当天股价下跌的魔咒。彭博社汇编的数据显示，此前，苹果发布新款 iPhone 当天股价下跌占到发布次数的四分之三。

除史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）2007 年发布第一代 iPhone 当天上涨 8.3% 外，新款 iPhone 发布当天苹果股价跌幅平均为 0.8%。据市场研究公司 Bespoke Investment Group 称，新款 iPhone 发布当天苹果股价表现不佳的原因，可能是投资者对苹果的常规化创新习以为常以及许多产品细节在发布前就已经提前泄露，“新产品的积极影响在发布前就已经反映在股价中”。

在 47 名分析师中，约 80% 给予苹果股价“买进”评级，只有 2 名分析师给予“卖出”评级。按今天收盘价计算，他们预计未来 12 个月苹果股价将再上涨 12%。