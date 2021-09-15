苹果市值蒸发 843 亿美元背后：店大欺客，还是扮猪吃老虎

Epic 和苹果之间的战争，似乎有了个结果。

美国时间 9 月 10 日，美国加利福尼亚州法院对游戏《堡垒之夜》开发商 Epic Games 诉苹果反垄断案做出了裁决：一方面，被告苹果不得强迫开发商使用应用内支付，并要求苹果允许 App 开发商将用户引导至第三方支付系统。另一方面，对于 Epic，法院则裁定 Epic 在 《堡垒之夜》内部实施的替代支付系统违反了其与苹果公司的合同，Epic 将不得不支付此后收入的 30%—— 约 350 万美元作为赔偿金。

这一结果震动了业界，在苹果的支付系统，也即 IAP 系统 (in-App Purchase 应用内支付) 中，开发者收入 30% 会直接被苹果收走，这也被称为“苹果税”。如果 App 开发商可以将用户引导至除了 IAP 之外的第三方支付系统，苹果收入将会大幅降低。

因为在 Epic Games 此前公布的证据显示，App Store 占苹果 2019 年利润的 78％。

所以之后苹果在一个交易日内市值蒸发约 843 亿美元（约 5432 亿元人民币)，他们宣布这是场胜利的判决，也是也不得不回应，内部会分析这一裁决对苹果未来财务带来的影响。

法官罗杰斯的这一禁令将于 12 月 9 日生效。至此，这场耗时两年的大战终于有了结果：可以这样理解，Epic 和苹果都没赢。

1 苹果垄断了吗

具体来看，罗杰斯法官得出结论，尽管 Epic 指控“苹果限制支付渠道等行为”是市场垄断，但是苹果是不是搞垄断的行为，评判标准是：“市场”应该是“数字移动游戏交易（体系）”而不是针对某款游戏，或是苹果自家的 App Store，因此没事实和法律依据判定这件事苹果搞了垄断。

而苹果就算拥有超过 55% 的市场份额和非常高的利润率，但是人家根本没违反州或者联邦的反垄断法。

反观 Epic，违反了和苹果的合同条款，在没和人打招呼的情况下搞了自家的支付渠道，这就是违约，Epic 得赔偿苹果违约收入的 30%。

而且，就算苹果 30% 的平台抽成看起来不合理，但是也没什么可以和它竞争的替代方案，这个比例是没办法规制的。

但是，苹果也没什么好“得意”的。

罗杰斯法官认为苹果禁止他方提供支付渠道的这种行为，就是违反了“加利福利亚州的反不正当竞争法”，对此，法院对苹果发布了永久禁令，苹果需要在 90 天内解除对 App Store 的支付管控，各个厂商有权为消费者提供其他支付渠道。而这意味着苹果现在的抽成政策可能在未来被合理规避掉。

这里需要强调，“垄断”与“不正当竞争”是两回事，不能划等号，判决也不一样。

针对这个判决，相关人士表示罗杰斯法官的决定有些“割裂”，目前的后续影响还有待观察。

关于对苹果 App Store 垄断一直没有停过。就在半个月前，苹果刚刚与集体起诉的开发者达成了一亿美元的和解协议，并对 App Store 进行了一系列更新。

和解协议中提到，开发者可以向用户介绍他们在 iOS App 之外的购买选项，比如，开发者可以使用电子邮件等通信方式与用户共享 iOS App 之外的支付方式的信息，但相关通信必须得到用户同意，且用户有权选择退出。同时，App 开发者仍然不能直接在 App 内告知用户 App 外的购买方式。

苹果还有一项小型企业计划，年收入小于 100 万美元的开发者将享受 15% 的抽成率，大于 100 万美元的则是 30%。这一计划至少将在未来三年内不会改变。

苹果还宣布启动了“新闻伙伴计划”。要参与此计划，新闻机构必须向用户提供他们在 Apple News 上使用 Apple News Format（Apple 新闻样式）发布的内容的访问权限。参与机构仅需为他们的新闻 App 中符合资质的订阅支付 15% 的佣金。通常，订阅类 App 需在第一年上交 30% 的“苹果税”，进入第二年后“苹果税”降为 15%。

在 Epic 与苹果诉讼判决出来后，苹果还会不会受到其他开发者质疑和挑战，现在还不得而知。

2 对谁都不算好事

Epic 和苹果之间的战争，可以追溯到去年 8 月。

当时，Epic 直接在《堡垒之夜》中引入了自家支付渠道，绕过了苹果 App Store，然后《堡垒之夜》就被下架，苹果还威胁还威胁要终止对基于 Epic Games 虚幻引擎平台的开发者账户的支持。随即 Epic 起诉了苹果，说苹果触犯了反垄断法。

两家都不是吃素的，苹果扬言要删除 Epic 在苹果生态中的开发者账户，Epic 随即寻求法律手段争取权益，苹果让 Epic 就违约行为赔钱。

2021 年 5 月 4 日，Epic 和苹果之间的诉讼正式开庭，双方就 App Store 付费规则以及是否构成反垄断进行辩论。

如今这个判决，对双方来说都不算好事儿。

需要注意的是，法院并没要求苹果恢复《堡垒之夜》的上架，而这款游戏对于 Epic 来说很重要，占据了其 98% 的收入。

判决公布后，苹果发言人表示苹果没违反反垄断法，也将继续致力于 App Store 的建设和完善。

Epic 的 CEO Tim Sweeney 表示，这个判决对开发者和消费者都不是胜利，Epic 向媒体表示，将计划上诉。

事情一出，坊间有了很多声音。

一名业内人士向雷锋网表示：“Epic 主要还是想通过引入第三方支付来降低成本。”

对于 Epic 来说，尽管得赔钱，但是部分开发者认为“某种意义上，只要做到‘我不用付苹果钱’，基本就是赢了。”

Epic Games 创始人兼首席执行官 Tim Sweeney 曾经说过，如果苹果公司向他提供一份降低 App Store 佣金和费用的特别协议，他就会接受这种特别交易。但是苹果并不会接受这个提议，因为一旦 Epic Games 这个口子一开，就意味着苹果超过 10 年的 App Store 运营规则并公开打破，势必会导致其他开发者的连锁反应，可能会彻底破坏 App Store 长期以来精心构造的商业壁垒。

3 争论焦点在于：《堡垒之夜》是不是游戏？

Epic 与苹果的反垄断案件曾经引发了一场长达数周、颇为好笑的辩论。Epic 想要证明《堡垒之夜》是一个“元世界”，或者一种体验，而不是一款游戏。苹果想要证明 Epic 是一家几乎完全跟游戏相关的公司，并且 App Store 保持着一致的用户友好政策来区分“应用”和“游戏”。它还想为 iOS 上的“商店中的商店”禁令辩护。

Roblox 模糊了大型社交游戏跟游戏引擎或销售平台之间的界限。Roblox 认为，他们推出的是用户创造的个人体验。开发者可以在这些体验中出售道具，同时还有一些成熟的游戏工作室使用 Roblox 而非 Unity 或 Unreal 引擎。但所有这些购买行为，或者体验行为，都发生在一款 Roblox 应用中，而不是一系列独立包装的游戏中。

苹果内部显然对这种模糊性感到担忧。在 2017 年的一封电子邮件中，苹果营销主管 Trystan Kosmynka 表示，他对 Roblox 被批准进入 App Store 感到“惊讶”。该邮件指出，App Store 的审查员虽然在 2014 年提出了一些担忧，但 Roblox 却在没有解决这些问题的情况下获得了批准。Epic 在法庭上再次提出了这一决定，并希望对苹果 App Store 的审核过程提出质疑。

相反地，Kosmynka 认为 Roblox 及其用户构建项目都不应该被定义为游戏。他在证词中说道：“如果你想到一款游戏或应用，你会发现游戏是非常动态的，游戏有一个开始，一个结束，其中也存在挑战。我认为 Roblox 中的体验跟《我的世界》中的体验类似。”另外他还表示，苹果之所以将 Roblox 视为一款应用而非游戏，是因为该公司在 App Store 中使用了这一标签，尽管这似乎并不准确。

这场辩论后几天，Roblox 上的创作者通过编辑器创建和管理的“游戏”，此前在网站上都被归入名为“游戏”的标签下，当时这个标签卡被改为了“体验”。几乎整个 Roblox 网站上，“游戏”一词已被“体验”取代。

Roblox 是不是游戏，与《堡垒之夜》是不是游戏密切相关。既然《堡垒之夜》被下架，那么 Roblox 本身是否应该被允许在 iOS App Store 上使用呢？

为这场辩论，罗杰斯法官也花费了“相当长的时间”来分解电子游戏的核心元素，并下了定义：电子游戏涉及了很多别具一格的类型，它们通过与玩家的参与互动进行联系。

“游戏要与玩家和媒体之间进行某种程度的互动和参与。玩家要对游戏输入指令、选择，而这些行为也能在游戏本身反映出来，这也是与其他娱乐形式的区别，因为参与者一般来说都是被动接受。”

尽管 Epic 的 CEO 一直在说，《堡垒之夜》属于元宇宙范畴，但是法官认为，从各方面来说，至少从游戏营销来看，《堡垒之夜》本身就是一款游戏。这也是这场判决目前为止给出的定论。