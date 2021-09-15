北京一公司违规向未成年提供网游服务被查处，系全国文化市场第一案

IT之家 9 月 15 日消息 据北京市文化市场综合执法总队官网消息，9 月 14 日，北京市文化市场综合执法总队成功查处北京某信息技术有限公司通过其自营的游戏平台违规向未成年人提供网络游戏服务案，总队依法对该公司做出警告、罚款 10 万元，并对直接负责的主管人员罚款 1 万元的行政处罚。

按照全国“扫黄打非”办公室部署安排，北京市文化市场综合执法总队坚决落实“护苗 2021”专项行动，根据新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》和国家新闻出版总署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人沉迷网络游戏的社会热点问题成立“护苗・开学季”专班，开展专项执法检查。

8 月 21 日，总队在专项检查中发现，北京某信息技术有限公司通过其自营的游戏平台涉嫌违规向未成年人提供网络游戏服务，执法人员对其进行立案调查。

经调查取证，该游戏平台中含有 6 款 H5 网络游戏，存在每日晚 22 时至次日早 8 时向未成年人提供网络游戏服务的行为。总队专班立即召开案情分析研讨会，理清案件线索，确定工作重点，约谈该公司法定代表人，责令该公司立即停止违法行为，并依据《中华人民共和国未成年人保护法》第一百二十七条规定，对该公司做出行政处罚。

该案是中宣部在全国启动文娱领域专项整治工作后，总队依据新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，针对未成年人沉迷网络游戏问题，查处的全国文化市场“第一案”，也是总队净化未成年人网络环境专项治理行动打响的“第一枪”，为全国文化执法领域查办同类型案件提供了经验借鉴和案例支撑，同时也对在防治未成年人沉迷网络游戏方面敷衍懈怠的游戏企业供应商、运营商起到震慑和警示作用。

IT之家了解到，下一步，北京市文化市场综合执法总队始终把社会效益放在首位，积极回应社会关切，主动承担社会责任，坚决落实防沉迷工作各项要求，以查处全国文化市场首例未成年人沉迷网络游戏案件为抓手，充分运用信息化、大数据手段筛选重要线索，对重点行业、主要网站开展“点穴式”督导检查，并在各区层面逐步建立对网络违法行为的“统一研判、统一指挥、统一打击”实战化机制和“事先发现、事中阻断、事后打击”的管控机制，在全市构建起一张有效应对网络违法违规严重扰序行为的大网，查处曝光一批典型案例，全力挤压网络违法行为生存空间。