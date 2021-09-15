有消息称苹果 iPhone 13/mini/Pro/Max 内存均比 12 大 2GB，但开发者表示不一定

IT之家 9 月 15 日消息 苹果秋季发布会首场落幕，万众期待的 iPhone 13 系列现已到来，但苹果一如既往地没有透露 RAM 详情，现外媒 Gsmarena 发现，苹果 iPhone 13 mini 和 13 均为 6GB 运存而 13 Pro Max 和 iPhone 13 Pro 则为 8GB。

与此同时，苹果还为这一代 iPhone 提供了全新升级的 A15 仿生芯片，对比某友商竞品性能超出 50% 之多。

此外，数码博主 @李昂昂昂啊 也从他的渠道证实了这一消息。

不过开发者 Hiraku 表示，开发机的代码显示今天的新品可能与之前的 iPhone、iPad 拥有完全相同的 RAM，例如 iPhone 13 和 mini 仍将维持 4GB，13 Pro 和 Pro Max 则为 6GB，而 iPad mini 6 则为 4GB，iPad 9 只有 3GB。

IT之家了解到，苹果去年的 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 机型配备了 6GB 内存，而基础的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 机型则配备了 4GB 内存。若消息为真，则表明今年的 iPhone 阵容整体相比去年的 iPhone 12 系列全部扩充了 2GB RAM。

此外，苹果 iPhone 11 全系均为 4 GB LPDDR4X RAM，包括最顶级的 iPhone 11 Pro Max。

值得一提的是，除了此前推出的 M1 iPad Pro（16GB）外苹果旗下再无高于 8GB 运行内存的产品，所以这一代的 iPhone 13 Pro 系列若是内存有所提升则绝对当得起苹果喊出的那句“所有智能手机中最快的”标语。