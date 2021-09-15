realme Band 2 智能手环发布：全新设计，屏幕、电池更大

IT之家 9 月 15 日消息 去年 3 月发布的 realme Band 今天迎来了继任者，realme 刚刚发布了 realme Band 2，有更大的屏幕，更大的电池，设计也大为不同。

realme Band 2 看起来更像一个智能手表，而不是智能手环，配备了一个 1.4 英寸 320x167 分辨率的彩色触摸屏，峰值亮度为 500 尼特。支持 50 多个表面，也可以选择从连接的智能手机上传图片来创建一个自定义的界面。

初代 realme Band 上拥有的标准健康和健身功能也出现在 Band 2 上，有心率监测、睡眠跟踪、自动计步器、饮水提醒和久坐提醒。Band 2 的新功能是增加了压力测量、女性健康追踪，以及 SpO2 传感器来测量血氧水平。

Band 2 还支持 90 种运动模式，而第一代 Band 是 9 种锻炼模式。然而，Band 2 发售初期只支持 14 种运动，包括瑜伽、户外/室内步行、户外/室内跑步、板球、篮球、泳池游泳和足球，其余运动的支持将在以后通过 OTA 添加。

realme Band 2 还配备了智能 AIoT 控制，realme 的智能手表已经支持这一功能，允许用户从手腕上控制该公司的 AIoT 产品。

realme Band 2 的其他亮点包括音乐控制、相机控制、天气预报、闹钟和 50 米的防水性。

realme Band 2 配备了 204 毫安时的电池，据说可以提供 12 天的续航能力。该智能手环支持蓝牙 5.1 连接，并使用 Goodix 的蓝牙低功耗（Bluetooth LE）SoC。

Band 2 适用于运行 Android 5.1+/iOS 11 + 的设备，可以用 realme Link 应用程序管理。这款可穿戴设备重 27.3 克，只有太空灰一种颜色，但有多种颜色的表带选择，其中一种似乎是皮革制成。

IT之家了解到，realme Band 2 的售价为 169 马来西亚林吉特（约合人民币 261 元），将于 9 月 20 日开始通过 Lazada 在马来西亚销售，不过，目前还没有关于其在其他市场上市的消息。