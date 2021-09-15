机构：苹果 2021 年将向组装厂下单 9000 万部 iPhone 13/Pro 系列，13 占近一半

据 Digitimes Research 估计，苹果将在 2021 年向上游组装商下约 9000 万部新发布的 iPhone 13 系列的订单。

Digitimes Research 分析师 Sean Lin 称，在 iPhone13 系列的四款机型中，iPhone 13 的订单量最高，达到约 4000 万部，这要得益于其从 799 美元起的价格。iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro 分别为 2500 万部、2000 万部，而入门级 iPhone 13 mini 预计将经历与上一代相同的命运，今年的订单量仅为 700 万至 900 万部。

Sean Lin 表示，富士康仍然是 iPhone 13 系列最大的制造商，参与了除 iPhone 13 mini 以外的所有型号的生产。和硕是 iPhone 13 mini 的唯一制造商，也获得了一小部分 iPhone 13 订单。立讯精密收购了纬创在中国大陆的 iPhone 工厂，也在不久前进入了 iPhone 供应链，并负责少量 iPhone 13 Pro 的试生产。

Digitimes Research 高级分析师 Jason Yang 表示，iPhone 13 mini 的 5.4 英寸 OLED 显示屏和 iPhone 13 的 6.1 英寸 OLED 显示屏都将基于 LTPS 技术，而 iPhone 13 Pro 的 6.1 英寸显示屏和 iPhone 13 Pro Max 的 6.7 英寸显示屏则是基于 LTPO 技术。

三星显示是 iPhone 13 Pro 系列 LTPO OLED 显示屏的唯一供应商，LG 显示主要供应 iPhone 13 和 13 mini 系列 LTPS OLED 显示屏。

Jason Yang 表示，虽然 LG 显示也开始生产 LTPO 显示器，但这家韩国制造商的面板能否进入 iPhone 13 Pro 的供应链还有待观察，如果能，订单将是有限的。

另一方面，尽管京东方已经进入了 iPhone 的供应链，但其不成熟的技术尚未为这家中国制造商赢得任何 iPhone 13 订单，但将为现有的 iPhone 12 系列产品提供面板。

此外，iPhone 13 系列相机镜头模块由大立光和玉晶光提供，舜宇光学科技和闻泰科技将为剩余订单展开激烈竞争。