全球首款吸入式新冠疫苗将亮相，不良反应发生率显著低于肌肉注射

IT之家 9 月 15 日消息 海南今日召开了“2021 第五届海南国际健康产业博览会”新闻发布会，并宣布此次博览会将于 11 月 12-14 日在海南国际会展中心正式举行。

据中央广播电视总台旗下的央广网，全球首款可吸入式新冠疫苗届时将在展馆亮相，观众可现场体验吸入式新冠疫苗的使用方法。

IT之家了解到，全球首款吸入式新冠疫苗（吸入式人 5 型腺病毒载体疫苗 Ad5-nCoV 克威莎 Convidecia）是由军事医学研究院陈薇院士团队与康希诺生物股份公司合作研发的，而这种雾化吸入或者鼻喷疫苗正是我国早期布局的五条新冠疫苗研究的技术路线之一。

主要特点为:

1 剂，14 天快速保护

14 天总体保护率为 68.83%，重症保护率为 95.47%

28 天总体保护率为 65.28%，重症保护率为 90.07%

1 剂，激发体液免疫和细胞免疫，提供双重保护

▲ 克威莎，图源：康希诺

据介绍，这种疫苗通过雾化吸入免疫，即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所无法带来的。

值得一提的是，Ad5-nCoV 的临床 I 期结果已经发表在国际顶级医学杂志期刊《柳叶刀・传染病》上。研究结果表明：在首剂接种 Ad5-nCoV 时，雾化吸入法表现出显著优于肌肉注射的安全性，不良反应发生率显著低于肌肉注射。

此前，中国工程院院士陈薇已经表示，疫苗既可以通过皮下注射，还可以通过鼻喷雾式吸入，后者所需的剂量是前者的 1/5，而且可以形成黏膜免疫。“鼻喷雾式 / 吸入型新冠疫苗正在申请紧急使用。”

IT之家获悉，所谓雾化吸入免疫，即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。通常，通过肌肉注射的新冠疫苗只能诱导体液免疫和细胞免疫。此外，使用雾化吸入方式免疫是无痛的，且拥有更高的可及性。

据介绍，鼻喷流感病毒载体新冠疫苗是在流感病毒载体上，插入新冠病毒基因片段，制成活病毒载体疫苗，从而刺激人体产生对新冠病毒的免疫反应。与肌肉注射疫苗相比，鼻喷疫苗诱导人体产生免疫的机制不同。鼻喷疫苗是模拟呼吸道病毒天然感染途径，主要诱导保护性 T 细胞应答，肌肉注射疫苗则是诱导免疫系统产生血液中的抗体。

《辉瑞：首批口服式新冠疫苗 2B/3 期临床试验已完成给药》