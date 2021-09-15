4999 元起，小米 MIX 4 陶瓷白明日 10 点全渠道开售：搭载骁龙 888+，屏下摄像头

IT之家 8 月 16 日消息 小米在今年 8 月份发布了全面屏手机小米 MIX 4，售价 4999 元起。今天小米手机宣布，小米 MIX 4 陶瓷白，明早十点全渠道开售。温润的纯白陶瓷机身，宛若清朗的月光，在指尖肆意流淌。另外还将赠送价值 149 元的手机保护壳。

小米 MIX 4 搭载骁龙 888 Plus 处理器，配备 CUP 全面屏，2000 万像素屏下摄像头，一体化陶瓷机身，首销 1 分钟销售额突破 3 亿。

IT之家了解到，小米 MIX 4 采用 6.67 英寸 AMOLED 微曲柔性屏，支持 10bit 原色屏、TrueTone 显示与 Dolby Vision，拥有大猩猩玻璃覆盖，可根据环境色温自动调节屏幕冷暖显示。

此外，小米 MIX 4 采用 20MP 屏下前置相机，加入 AI 图像增强算法优化自拍效果，拥有陶瓷白、陶瓷黑与影青灰三种配色。

配置方面，小米 MIX 4 搭载骁龙 888 Plus 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 120W 有线秒充与 50W 无线秒充，最快 15 分钟充满，配备大面积最新石墨烯均温板，新增 MIUI 均衡模式，大幅降低温升。

其中，与骁龙 888 相比，骁龙 888 Plus 集成的高通 Kryo 680 CPU，超级内核主频高达 3.0GHz。此外，其支持的第 6 代高通 AI 引擎的算力达每秒 32 万亿次运算（32 TOPS），AI 性能提升超过 20%。

相机方面，小米 MIX 4 配备一亿像素主摄，搭配 50X 潜望式长焦与 120 度自由曲面超广角，将边缘畸变降低至 1%。