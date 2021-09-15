美国外卖 DoorDash 将纽约市告上法庭：不想与餐厅共享用户数据

北京时间 9 月 15 日晚间消息，据报道，美国外卖配送公司 DoorDash 今日对纽约市提起诉讼，原因是一项新法律要求快递公司向餐厅分享更多客户数据。

今年夏天，纽约市议会候批准了一项法案，要求快递公司必须与履行订单的餐厅共享客户数据，包括姓名、电话号码、电子邮件和送货地址，除非客户选择“不共享”。

该项法律将于今年 12 月生效。但 DoorDash 坚决反对这项法案，称其违宪，破坏了纽约市居民的隐私。该公司在诉讼中辩称，这项法律几乎没有对“餐厅可以如何处理这些数据”作出限制，也没有关于数据安全的指导方针。

DoorDash 称：“在一个数据隐私和身份盗窃问题日益严重的时代，这种强制披露是对消费者隐私的一种令人震惊的侵犯。”

DoorDash 还称，餐厅将能够利用其商业秘密与 DoorDash 直接竞争。根据起诉书，这将迫使 DoorDash“修改其服务，从而减少提供给餐厅的资源，减少快递员的收入机会，减少纽约市客户的选择”。

之前，一些餐厅呼吁 DoorDash、GrubHub 和 Uber Eats 等基于 App 的快递公司分享更多客户数据，这样他们对平台的依赖就不会那么强烈。因为餐厅可以直接向顾客推销，而不必被锁定在使用某一项服务上。

今日的这起诉讼，只是外卖平台和监管机构之间一系列投诉中的最新一起。上周，DoorDash、GrubHub 和 Uber Eats 对纽约市提起诉讼，原因是一项法案将使疫情期间设置的“紧急送货费用上限”永久化。

这些公司称，这项法律是违宪的，因为“它通过改变和支配一个充满活力的行业所依据的经济条款，干扰了平台和餐厅之间自由谈判的合同。”

同样，DoorDash 和 Grubhub 也对起诉旧金山提起诉讼，后者也引入了 15% 的永久性送货费上限。对于今天的这起诉讼，纽约市市长办公室尚未回复记者的置评请求。