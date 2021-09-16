有媒体指出 Steam 平台注册存漏洞，无严格身份验证

IT之家 9 月 16 日消息 近日国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施。

对此，国内各游戏厂商和相关单位予以支持，目前已有 60 多家单位积极响应。

北京日报现进行了一项调查，并表示主机游戏不限时, 单机游戏缺乏监管，大量未成年玩家因此钻了法律的空子。

IT之家了解到，Steam 平台是目前全球最大的综合性数字发行平台之一。玩家可以在该平台购买、下载、讨论、上传和分享游戏和软件。

现有媒体发现，这个由国外技术人员打造的平台并不在最新网游限令的监管之列，尤其是 Steam 注册存在漏洞，未成年人根本就不需要验证真实身份，因此许多学生欢呼“Steam 万岁”。

从 Steam 平台的注册账号界面来看，用户只需要填写电子邮件地址，确认电子邮件地址，选择所在地，进行人机身份验证并勾选年满 13 岁，然后等到通过二级界面后就算是完成了账号注册，压根没有身份年龄验证的环节。

此外，该媒体还发现 Steam 平台上的游戏并不适宜所有年龄段的玩家，甚至有些游戏在购买时明明写有“该游戏包含的内容可能不适合所有年龄段”的提示，但玩家只需随意输入成年人的生日日期后就可以进入游戏购买界面，并没有严格的身份验证。