美股三大股指收高，哔哩哔哩下跌 4.1%，网易有道跌近 9%，欢聚集团大跌 11%

北京时间 9 月 16 日消息，能源板块强劲和经济数据，帮助股市“收复了部分失地”，美股收高。截至收盘，道指涨 236.82 点，涨幅为 0.68%，报收 34814.39 点；标普 500 指数涨 37.65 点，涨幅为 0.85%，报收 4480.7 点；纳指涨 123.77 点，涨幅为 0.82%，报收 15161.53 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 小鹏汽车总裁顾宏地：未来考虑通过并购扩大产能

小鹏汽车总裁顾宏地在一次电话会议上表示，公司考虑未来收购不太成功的对手，以增加产能，“如果未来 1、2 年我们需要更高产能，可能考虑通过并购满足需求”。小鹏汽车正在新建两座生产工厂。工信部部长肖亚庆日前在一次会议上表示，鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。

小鹏汽车还表示，计算政府补贴后，P5 车型价格将在 15.79 万至 22.39 万元之间。目前，小鹏汽车销售 P7 和 G3i 两款车型。

常规交易中小鹏汽车跌 0.34 美元，跌幅为 0.88%，报收于 38.1 美元，盘中一度探底 36.73 美元。

▲ 嘉楠科技营收增长 507.3% 股价跌超 10%

盘前发布第二季度财报后，今天常规交易中嘉楠科技跌 0.97 美元，跌幅为 10.57%，报收于 8.21 美元，盘中一度探底 7.91 美元，跌幅达到 13.8%。嘉楠科技第二季度营收同比增长 507.3% 至 1.675 亿美元，毛利润为 6620 万美元，净利润为 3790 万美元，每股收益为 1.45 美元。嘉楠科技预计第三季度营收将环比增长 10% 至 30%。

虽然增长速度惊人、盈利能力很高，投资者对嘉楠科技显然有更高的期望。在嘉楠科技开展业务的加密数字货币和增强现实领域，它面临诸多有利条件。

与众多加密数字货币和人工智能板块股票相似，任何风吹草动都会引起嘉楠科技股价波动。今天，我认为财报对嘉楠科技股票而言是个利好消息，尽管如此，加密数字货币价格波动和芯片供应紧张，未来数个季度还是会对嘉楠科技构成挑战。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 高盛：第四季度 iPhone 销售增长对苹果意味着挑战

高盛分析师洛德・霍尔（Rod Hall）当地时间星期三发布投资报告称，“我们相信第四季度 iPhone 销售增长对苹果意味着挑战，鉴于德尔塔变异株、元器件供应紧张、刺激政策退出和消费者储蓄意愿上升等因素之间复杂的相互影响，我们对预测需求的能力信心相当低。”

他是看跌苹果的华尔街分析师之一，维持对苹果 140 美元的目标股价。这意味着，根据当前的股价，霍尔估计 12 个月内苹果股价将会下跌 5.4%。

但德意志银行分析师西德尼・霍（Sidney Ho）有不同看法，“与 iPhone 12 系列相比，iPhone 13 的改进是增量式而非变革性的，但我们相信，由于对 5G 智能手机的强劲需求，iPhone 13 将仍然迎来强劲的升级周期。总体而言，iPhone 的发布基本上符合预期，我们没有发现苹果公布的与 iPhone 相关的产品或功能，会改变苹果股票的投资价值。”