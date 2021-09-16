生物制药巨头罗氏宣布：将研发检测早期胃癌的 AI 工具

近日，以色列初创公司 Medial EarlySign 与生物制药巨头罗氏诊断签署了一项协议，将共同推动早期癌症检测的人工智能工具的开发和商业化。

根据该协议，双方的合作将专注于胃癌领域，并使用 EarlySign 的临床决策软件来进行检测。据悉，该软件是结合了大量实验室结果、EHR 和其它临床护理数据开发而来。

据 EarlySign 首席执行官兼联合创始人 Ori Geva 和罗氏诊断发言人表示：此项早期胃癌检测的研发会比较缓慢，短期内不会有更多新发现。

根据美国癌症协会的数据显示，截止 2021 年，全美每年大约有两万多例胃癌新增病例，其中一万多人因此死亡，在美国所有癌症中大约占比 1.5%。

据了解，这并不是 EarlySign 公司的 AI 产品的第一次对外输出。

早在今年 3 月，该公司就与远程护理自动化公司 Datos Health 签署协议。将 EarlySign 用于识别慢性病或危及生命疾病风险增加的预测性解决方案，与 Datos 相应的自动化远程护理方案相结合，帮助预防或延迟疾病的发生。

作为一家研发癌症早期检测技术的 AI 企业，EarlySign 成立于 2009 年，主要致力于从病历和实验数据中寻找癌症的早期迹象。

据了解，EarlySign 曾在 2018 年的《临床肿瘤学杂志》上发表过一项研究发现，该公司的 AI 筛查工具在一次大规模的实验筛查中，曾找出 8% 的早期癌症患者，这些患者后来都被确诊出患有癌症或癌前病变。

而罗氏诊断此次能够选择和这样的一家初创 AI 公司合作也并不意外，因为早在 2020 年，其就和以色列生命科学, 医疗健康科技风投公司 aMoonaMoon 合作推出了一项名为 StarFinder Lab 的早期投资计划，专注于投资新型诊断技术，尤其是人工智能和数字健康结合方向。