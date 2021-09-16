Adobe 进军电子商务支付业务：挑战 Shopify

北京时间 9 月 16 日早间消息，据报道，Adobe 周三表示，今年将在其电子商务平台上增加支付服务，以帮助商家接受信用卡和其他支付方式，加大与电子商务公司 Shopify 的竞争。

Adobe 于 2018 年以 16.8 亿美元从私募股权公司 Permira 手中收购了 Magento Commerce，开始提供软件来帮助零售商经营他们的在线商店。

Adobe 将于今年年底在美国推出新的支付系统，并利用 PayPal 来处理各种支付类型，包括信用卡、借记卡以及 PayPal 自己的支付和先买后付服务。

到目前为止，Adobe 的电子商务客户还必须建立自己的支付系统。该公司商务战略高级总监彼得・谢尔顿（Peter Sheldon）在接受媒体采访时表示，这适用于可以与支付处理商进行谈判的大型企业，但 Adobe 希望为小商家提供更简单的服务。

“他们真正想要的是简洁的操作，在一套工具中完成所有的报账和对账。”谢尔顿说。

支付是电子商务业务的重要组成部分。2020 年，Shopify 实现收入 29.3 亿美元，其中超过三分之二来自包括支付在内的服务部门。

在支付服务之前，Adobe 还在今年早些时候与联邦快递建立合作关系，帮助 Adobe 商家管理运输和物流服务。

市场研究公司 IDC 数字商务研究总监乔丹・朱厄尔（Jordan Jewell）表示，Adobe 周三的这一举措“在某些方面类似于 Shopify，但它也只是试图对卖家在线销售过程中的各种需求进行变现。支付是一个大问题。在支付领域，有大量资金不断流动。”

Adobe 计划在 2022 年扩张到加拿大、澳大利亚和西欧等地区。谢尔顿透露，该公司与 PayPal 的支付处理协议并不是排他性的，随着 Adobe 在 2022 年之后进一步向国际市场扩张，它可能会与其他支付处理服务展开合作。