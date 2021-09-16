沃尔玛将与福特、Argo AI 合作：在多个城市测试自动驾驶汽车送货

沃尔玛正在扩大其与自动驾驶汽车公司的合作伙伴关系，如今则将福特汽车和 Argo AI 纳入其中，后者是一家由该汽车制造商支持的自动驾驶汽车初创公司。

两家公司周三表示，此次合作将使用带有 Argo AI 技术的福特 Escape 混合动力车，交付给在迈阿密、哥伦比亚特区和得克萨斯州奥斯汀的沃尔玛。

该计划将允许沃尔玛的客户在线订购杂货和其他物品，以实现上门自动送货。

沃尔玛美国最后一英里配送高级副总裁汤姆沃德在一份声明中说：“我们很高兴能与 Argo 和福特一起在三个新市场扩大我们的自动配送工作。”“此次合作将进一步帮助我们更快和更便捷地将产品送到客户家中，也将继续无人配送铺平道路。”

福特和沃尔玛在 2018 年开展了自动驾驶汽车试点项目。这家零售巨头目前还与 Gatik 和通用汽车支持的 Cruise 合作开展了自动驾驶送货试点项目。除了合作伙伴关系之外，沃尔玛今年早些时候还收购了 Cruise 的股份。

在线杂货订单是沃尔玛在一年前推出的会员计划的核心部分。为了与亚马逊的 Prime 服务竞争，该订阅服务的好处之一是可以将订单免费、无限制地送到会员家中。

随着越来越多的消费者呆在家里并坐在沙发上补充冰箱，沃尔玛在疫情期间看到了在线销售额的急剧增长。截至上一财年的 1 月 31 日，沃尔玛在美国的电子商务销售额同比增长了 79%。不过，沃尔玛的电子商务业务尚未实现盈利，这给公司带来了降低成本的压力 —— 沃尔玛需要找到将箱子和成堆的货物运送到客户门口的有效方法。

这次的合作是沃尔玛首次提供关于自动驾驶汽车的多城市服务。Argo AI 创始人兼首席执行官 Bryan Salesky 表示，专注于三个城市将展示其“大规模交付自动驾驶汽车服务的潜力”。

据 Argo AI 发言人称，刚开始，这些公司将在这三个城市中的每一个城市部署一个小型车队，而随着时间的推移，车队也将扩大规模。福特与大众汽车持股的 Argo AI 正在这三个城市和其他城市测试自动驾驶汽车。

自动驾驶汽车的商业化比许多人几年前预测的更具挑战性。伴随着在多年来将自动驾驶技术吹捧为运输公司的下一个价值数万亿美元市场的乐观说法，自动驾驶汽车行业正经历着合并期。

一些公司比如 Uber Technologies，已经放弃在内部开发系统，而其他公司比如 Zoox，则已出售给了亚马逊。Waymo 则仍然是最受关注的领跑者，他们在亚利桑那州运营着一支公共自动驾驶车队。