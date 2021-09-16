消息称微软亚洲研究院 CV 大牛王井东离职，或将加入百度

据多位知情人士向雷锋网爆料，微软亚洲研究院计算机视觉大牛王井东已离职，或将加入百度。

视觉计算组作为微软亚研的灵魂团队，陆续培养出了沈向洋、汤晓鸥、马毅、孙剑、何恺明等老中青三代计算机视觉引领者，只可惜这些人都已远去。

王井东原为微软亚洲研究院视觉计算组的首席研究员，研究领域包括神经架构设计、人体姿态估计、语义分割、图像分类、目标检测、大规模索引和显著目标检测。

他是 ACM 杰出会员和 IAPR Fellow，曾任 IEEE TPAMI、IEEE TMM、IEEE TCSVT 副主编，以及 CVPR、ICCV、ECCV、ACM MM、IJCAI、AAAI 等视觉、多媒体、AI 领域顶级会议的区域主席。谷歌学术显示，他目前论文总引用量为 23950，h 指数为 69。

王井东本科就读于清华大学自动化系，是个学霸，成绩全年级第一。他 2001 年和 2004 年在清华大学自动化系先后获得学士学位和硕士学位，硕士期间也曾获得优秀硕士学位论文奖。2007 年，他在香港科技大学计算科学与工程系获得博士学位，同年进入微软亚洲研究院。

他的硕士导师是清华大学教授张长水，在硕士期间他曾去微软亚研实习，接受沈向洋的指导，那是他与微软亚研的初次结缘。攻读博士学位阶段，他成为了香港科技大学教授权龙的学生。

▲ 权龙（左）和王井东（右）

除此之外，在整个学术生涯中，王井东亦合作过多位知名 AI 学者，包括华先胜、田奇、梅涛、李世鹏等。

加入微软亚研后，王井东从研究员一步步上升为高级首席研究经理，并秉承微软亚研一贯的高产传统，发表了两百多篇论文。

王井东加入百度后，具体去向如何？

因其过硬的实力，王井东或许可以成为百度研究院在视觉研究的“一把手”。

AI 工业界有句老话：得视觉者得天下。

百度研究院历来的掌舵人，从余凯、林元庆到王海峰，以及副院长张潼、集团首席科学家吴恩达等人，除了林元庆外，其他均为机器学习和 NLP 领域的学者，视觉领头人属实稀缺。

更是从未有过 Fellow 级的计算机视觉专家。

反观这些年的腾讯（张正友、贾佳亚）、阿里（华先胜、张磊）、华为（田奇）、京东（梅涛），长期都有 Fellow 级知名计算机视觉学者坐镇。

这也难怪，百度的业务支柱是搜索和广告，主要涉及文本信息检索和推荐，自然和 NLP、机器学习等技术更加契合，而在图像领域，除了自动驾驶外，百度天然缺少线下物理世界的视图场景，而线上图像的数据识别和处理，本身并不具备太大难度，且实用价值不足，这对知名的计算机视觉专家来说，吸引力着实有限。

业内人告诉雷锋网，王井东加入百度自动驾驶部门也不无可能。

其一，百度前机器人、自动驾驶实验室主任及首席 3D 视觉科学家杨睿刚教授已在去年初加入嬴彻科技担任 CTO，这一职位一直空缺。

其次，他的同门师弟 AutoX 创始人肖健雄，在自动驾驶方向颇为成功，这为王井东破圈进入自动驾驶领域有不少借鉴意义。

王井东在计算机视觉领域特别是视觉感知方面的研究非常广泛，比如人体姿态估计、语义分割、图像分类、目标检测等技术，对于自动驾驶来说都是很重要的感知功能。

他还曾开发出 HRNet 模型，其通用性很强，不但可胜任人体姿态、分割、人脸关键点检测、目标检测等任务，体现了高分辨率表征的优点，并且从参数量、计算量以及最终结果看，都很有优势。在 CCF-GAIR 2020 上，王井东详细介绍了这一模型。在报告中，王井东表示：

这个方法自从在 CVPR 发表以来，已经成为在人体姿态构建里一个标准的网络，一些文章或者比赛都会采用 HRNet 架构。

详见：https://www.leiphone.com/category/smartsecurity/Qu1qbNlNCWdiaaf7.html

而另外一声音则预判，王井东深厚的三维视觉背景，有可能会去百度研究院，成为元宇宙、AR/VR 等创新项目的支撑力量。

可以预见，三维重建在未来必定会成为元宇宙最重要的基础技术之一，玩家长期在虚拟空间中进行交互，离不开大量的重建和识别。

王井东的导师权龙教授也曾告诉雷锋网，三维重建包含三大问题：一、定位置。假如我给出一张照片，计算机视觉要知道这张照片是在什么位置拍的。二、多目。通过多目的视差获取三维信息，识别每一个像素并进行匹配，进行三维重建。三、语义识别。完成几何三维重建后，要对这个三维信息进行语义识别，这是重建的最终目的。三维重建不是最终的目的，最终的应用肯定要把三维重建和识别融为一体。