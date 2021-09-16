大众汽车赫伯特・迪斯：正在推动中国这一核心市场的电动化进程

9 月 16 日上午消息，2021 世界新能源汽车大会在海南举行。大众汽车集团管理董事会主席赫伯特・迪斯（Herbert DIESS）在演讲中表示，全球 16% 的二氧化碳排放来自交通运输领域。在不影响全球经济的情况下，该领域的迅速减排迫在眉睫。
他表示，对于大众汽车集团而言，到 2030 年，他们的乘用车和轻型商用车的总排放量（较 2018 年）将减少 30%。
尤其是中国市场，他们将持续推动电动化攻势来实现这一目标。他们正在推动中国这一核心市场的电动化进程。
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他表示，对于大众汽车集团而言，到 2030 年，他们的乘用车和轻型商用车的总排放量（较 2018 年）将减少 30%。
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