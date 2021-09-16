Apple Watch 全键盘功能被指抄袭，还威胁竞品下架：苹果官方回应

IT之家 9 月 16 日消息 在近日的 2021 秋季新品发布会上，苹果正式发布了 Apple Watch Series 7 智能手表。新手表除了提升屏占比，还推出了一个名为 QuickPath 的键盘功能。

QuickPath 可以让用户在 Apple Watch 上使用全键盘输入，除了可以逐个点按字母，也可使用速滑功能在各个字母间滑动，该功能还能利用机器学习技术来预测用户想输入的词。

然而，该功能受到了 FlickType 开发者的抨击，称苹果抄袭了他们的应用，并且收到了下架 FlickType 的通知邮件，表示要起诉苹果。

IT之家了解到，FlickType 是一款在苹果 watchOS 上的键盘应用，可改善用户的文本输入体验。那么，苹果究竟有没有抄袭后下架竞品 App 呢？

▼ FlickType

苹果已向 AppleInsider 回应，推特用户 Eleftheriou 发布的下架邮件，日期为 2019 年。当时，FlickType 因违反 App Store 关于苹果手表键盘的规定而被下架。然而，在 Eleftheriou 向 App Store 审查小组重新提交应用程序并解释其可访问性功能后，苹果便允许上架了。

此外，2019 年晚些时候，苹果修订了 App Store 指南，允许手表使用键盘，目前 App Store 中有多个 Apple Watch 键盘应用，包括 FlickType，该应用还在 2020 年获得了 App Store 的推广。

当苹果推出 QuickPath 时，Eleftheriou 的诉讼已经提交了。苹果表示，他们已经向 Eleftheriou 做出了解释，并欢迎 Eleftheriou 向 App Store 审查小组提交未来的软件更新。