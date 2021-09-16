国网、华为强强联手，打造新一代充电网络

IT之家 9 月 16 日消息 9 月 15 日-17 日，由中国汽车工程学会、中国科学技术协会和海南省人民政府共同举办的“2021 世界新能源汽车大会 (WNEVC)”在海南省海口市召开。在同期举办的新能源汽车与可再生能源融合最佳实践主题峰会上，国网与华为就新一代充电网络“登高”行动计划签约。

对于新一代充电网络“登高”行动，国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司董事长贾俊国介绍说，该行动实现的目标有三个：极致的充电体验、高效的运营效率，以及友好的车网互动，实现路径是技术 + 标准两轮驱动。

华为数字能源技术有限公司智能充电领域总经理匡平指出，目前充电基础设施存在三大短板，包括快充不够快、慢充不够广、建设不够精，需各方携手匹配 EV 发展需求。下一步华为将与国网融合数字技术和电力电子技术，使能智慧充电，助力“登高”计划达成。

IT之家了解到，“登高”行动目标直击充电行业痛点，面向消费者打造无处不在的极致充电体验，提升用户满意度，激发新能源市场消费；面向运营商提升充电网运营效率及盈利水平，带动产业提质升级，促进充电行业良性发展；面向零碳社会加强充电网、能源网、车联网协同互动，推动产业融合。

本次“登高”行动的发布仅仅是一个起点，下一步，国网电动汽车公司携手华为及业内的其他合作伙伴，共同打造高效智能的新一代充电网络，推动我国新能源汽车产业高质量发展。