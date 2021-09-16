刘波：高端是场马拉松，OPPO 一定会三分天下有其一

9 月 16 日消息，今天 OPPO 秋季新品发布会在线举行。OPPO 中国区总裁刘波讲述了 OPPO 对高端市场的态度与战略。刘波表示，高端不是百米冲刺而是一场马拉松，OPPO 冲击高端的决心从未改变，而且有信心在这场高端马拉松上三分天下有其一。

刘波透露了高端旗舰 Find X3 的数据：中国销量同比增长了 263%，海外销量同比增长 212%，在电商 4000+ 价位段份额同比增长了 64%。

对于高端市场，刘波认为高端不是百米冲刺，而是一场马拉松。OPPO 比以往更有底气跑完全程。OPPO 在技术、组织、OS、生态已做好准备。

据刘波透露，2020 年全国发明专利授权数，OPPO 排名第 2；在高端旗舰产品线上，OPPO 将有两条旗舰线，和一加合力冲高端；未来，Color OS 将是 OPPO 所有智能设备的操作系统。

“OPPO 冲击高端的决心从未改变。而且 OPPO 有信心在这场高端马拉松上三分天下有其一。”刘波表示。

今年年初，刘波在接受媒体采访时表示 OPPO 希望在 600 美金（约合 4000 元人民币）以上品牌三分天下有其一。

今年 6 月份，OPPO 与一加进行全面融合，一加未来将成为 OPPO 旗下的独立品牌。